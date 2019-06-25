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Boyner'de erkeklere özel "ofis şıklığı" koleksiyonu

Boyner, yazın iş hayatında tarzından ödün vermeyen erkekler için fit kesim ceketlerden keten ve koton gömleklere, renkli polo yaka ya da basic tişörtlerden güncel kesim ve kumaşların birleştiği takım elbiselere kadar birçok ürün sunuyor

25 Haziran 2019 Salı 13:10
Boyner'de erkeklere özel "ofis şıklığı" koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Boyner, hızlı iş temposunda konforlu ve şık bir tarz oluşturmak isteyen erkeklere, seçkin parçalardan oluşan zengin bir koleksiyon sunuyor.

Boyner açıklamasına göre, dünyaca ünlü markalar ve Türkiye’nin sevilen markalarının koleksiyonlarını müşterileri ile buluşturan şirket, yazın iş hayatında tarzından ödün vermeyen erkekler için birçok ürün seçeneğini bir araya getiriyor.

Boyner, fit kesim ceketlerden keten ve koton gömleklere, renkli polo yaka ya da basic tişörtlerden güncel kesim ve kumaşların birleştiği takım elbiselere kadar birçok ürünü mağazalarında ve "boyner.com.tr" adresinde erkeklerin beğenisine sunuyor.

Boyner’in erkekler için oluşturduğu ofis koleksiyonunda zamansız klasik parçalardan yazın neşesini yansıtan renkli ve canlı tonlardaki kombinlere, her zevke uygun modern ve şık seçenekler yer alıyor.

Rahat kalıplı pantolonlar ve çizgili rengarenk polo yaka tişörtler, floral ve geometrik desenlerle dinamikleşen keten veya pamuklu tiril tiril gömlekler, fit kesim ceketler, sezonun trend kumaşlarıyla hazırlanan takım elbiseler ve çok daha fazlası Boyner’in yaz koleksiyonunda erkekleri bekliyor.

Tarzından ödün vermek istemeyen erkeklere mavi, yeşil, vizon, sarı, siyah, kırmızı ve kahve tonlarının ön plana çıktığı koleksiyon ile şık ve konforlu bir ofis şıklığı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:10
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