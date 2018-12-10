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Boyner mağazaları yılbaşı alışverişi için zengin seçenekler hazırladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
Boyner mağazaları yılbaşı alışverişi için zengin seçenekler hazırladı

İSTANBUL (AA) - Boyner mağazaları, yılbaşı alışverişi için hazırladığı zengin seçenekleri müşterilerin beğenisine sundu.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre, erkeklerin sevdiği, kendilerini rahat ve özel hissettikleri alışveriş destinasyonu Boyner, yılbaşı alışverişi için zengin seçenekler hazırladı. Dünyaca ünlü markaların seçilmiş koleksiyonları ve Boyner tasarım ekibi tarafından hazırlanan Boyner özel markalarına ait seçenekler, erkeklere unutulmaz bir yılbaşı stilinin anahtarını sunuyor.

Farklı tarzlara sahip tüm erkeklerin aradıkları ürünleri kolayca bulabilecekleri Boyner mağazaları, klasikten spor giyime yılbaşında şık giyinmek isteyenlere fırsat sunuyor.

Fabrika, Cotton Bar, Network, Altınyıldız Classics, Beymen Business gibi önde gelen markalar erkeklere özel hissedecekleri parçaları sunarken, şık bir takım elbiseden klasik ama vazgeçilmez gömleklere, kravat seçeneklerinden kol düğmelerine, cüzdanlardan ayakkabılara kadar iddialı seçenekler Boyner’in yılbaşı erkek koleksiyonunda erkeklerle buluşuyor.

Spor giyimden vazgeçemeyenler için de Boyner mağazalarında seçenekler mevcut. Limon Company, T-BOX, North of Navy gibi markaların yeni koleksiyonundan kot gömlekler, kot pantolonlar, kalın kazaklar, tişörtler, sweatshirtler, sportif montlar ve trikolar Boyner’de müşterileri bekliyor.

Boyner, yılbaşı hediyesi için de en iddialı seçeneklerle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Gömlekler, takım elbiseler, ikili ya da üçlü olarak sunulan şık atkı-bere-eldiven setleri, set olarak kravat-mendil ikilisi, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setlerinin yanı sıra farklı yaka seçenekleriyle rengarenk kazaklar, Boyner’deki hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
  1. Boyner

YORUM YAZ

  • ottootto56 dk önce
    BOYNER reklamı ...
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