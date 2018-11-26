Boyner, kurumsal satış kanalında üç yılda yüzde 150 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Boyner, kurumsal satış kanalında da büyümesini sürdürüyor. Şirket, kurumsal satış kanalında son üç yılda yüzde 150 büyüdü.

Boyner açıklamasına göre, Boyner, mağazalarını ziyaret eden milyonlarca müşterisinin yanı sıra şirketlere de kurumsal çözümler sunuyor. Kurumsal satış kanalında son üç yılda yüzde 150 büyüyen Boyner’in şirketlere sunduğu hizmet ve seçenekler arasında yer alan “Gift Card” ve dijital “E-Gift” ürünleri yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal Satış Müdürü Emrehan Özyol, Boyner olarak, kurumsal çözüm alanındaki deneyimleriyle şirketlerin tüm ihtiyaçlarını büyük titizlikle karşıladıklarını belirtti.

Kurumsal firmalar için özel kıyafet üretimi yapmanın yanı sıra, teşvik ve ödüllendirme ihtiyaçları için çözümler sunduklarını aktaran Özyol, birçok farklı sektörden yüzlerce kurumsal müşterinin çeşitli sebeplerle hizmetlerinden yararlandığını belirtti.

Özyol, "Örneğin, Philip Morris’in saha ekiplerinin, Borusan Oto'nun tüm bölgelerdeki kafe çalışanlarının, Turkcell’in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan binlerce çalışanının kıyafetlerini tasarlıyor ve üretiyoruz. İbrahim Etem Ulagay İlaç, Sanofi Türkiye gibi şirketler çalışanları ya da müşterileri için kurumsal hediye alımlarını Boyner’den yapıyor." ifadelerini kullandı.

Günümüzün değişen ihtiyaçları dolayısıyla kurumsal çözümlerde de dijitalleşme yaşandığını vurgulayan Özyol, "Son 3 yılda toplam satışta yüzde 150 büyüme başarısını gösterdik. Bu büyümenin motoru ise Gift Card ile birlikte yeni dijital ürünümüz E-Gift oldu. Kurumsal çözümlerde Gift Card’ın yanı sıra E-Gift ürünü ile firmaların ihtiyaçlarını dijital kodlar ile karşılıyoruz. Böylece iş birliği yaptığımız firmalara hem zaman hem de lojistik maliyetlerinde ciddi faydalar sağlıyoruz. E-Gift ile sunduğumuz özel QR kod internet mağazamızda online alışverişte ya da Boyner ve YKM mağazalarımızda kullanılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı döneminde kurumsal satış kanalında en çok erkek gömleği, fular, atkı, çanta, cüzdan gibi ürünlerle Gift Card satışı yaptıklarını belirten Özyol, ekim-aralık döneminde büyük yoğunluk yaşadıklarını kaydetti.









