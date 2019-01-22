0553 313 94 23

Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

2018'de 126 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner mağazalarının toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi- Yıl boyunca 40 milyondan fazla ürün satıldı- Müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler; tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt oldu

22 Ocak 2019 Salı 12:46
Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

İSTANBUL (AA) - Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Büyük Mağazacılık; "Boyner", "Boyner Sports", "Boyner Outlet", "boyner.com.tr" olmak üzere 4 ayrı satış kanalı, 38 ilde toplam 115 mağaza ve 272 bin metrekareye ulaşan satış alanıyla Türkiye’nin lider mağaza zinciri olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Boyner, 2018 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Boyner mağazaları, 2018 yılı boyunca toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, sadece yılbaşı alışverişinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner’i ziyaret etti. 2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan Boyner’in toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi.

Boyner, 2018 yılında da tüketicisinin yanında olmaya, özel günler ve Çılgın Kelebek gibi dönemlerde sunduğu ayrıcalıklar ve 9’a varan taksit imkanlarıyla müşterisinin kalbini fethetmeye devam etti.


- İnternet mağazasının satışları yüzde 80 büyüdü


Boyner, bir başka rekoru da internet mağazasının performansında gösterdi. 2018 yılında boyner.com.tr, başarılı ürün ve kampanya yönetimi ve rekabet gücü ile pazarı domine ederek toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 80 artış oldu.

Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6’ya yükseldi.


- 40 milyondan fazla ürün satıldı


Boyner'de geçen yıl "kadın", "erkek", "çocuk", "aktif spor", "ayakkabı&çanta", "kozmetik", "aksesuar", "ev" olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldı. En çok satılan ilk 5 ürün, tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt olarak sıralandı.

"Boyner kozmetik" kategorisi de 2018 yılında büyümesini sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın bir büyüme gösteren kategorinin, şampiyon ürün grubu ise parfüm oldu. Satışların yüzde 20'sini Boyner özel ürün ve markalarından elde eden "Boyner kozmetik" kategorisi, 2019 yılında da lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:46
  1. Boyner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın Sina Yardımadası'ndaki çatışmalarda 7 asker öldü
    1. Mısır'ın Sina Yardımadası'ndaki..
    2. Demba Ba yeniden Süper Lig'de
    3. Rusya'nın bütçe fazlası 40 milyar..
    4. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    5. Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç..
    6. İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse..
    7. Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421..
    8. Türkiye'nin yer altında 300 milyar..
    9. Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye..
    10. THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı
    11. Çaykur Rizespor'da transfer
    12. Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti:..
    13. Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
    14. Ofer baskınının ardından tüm İsrail..
    15. Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü:..
    16. İstanbul'da gasp operasyonu
    17. Boyun ağrısından kolayca kurtul
    18. Diyanet hac personeli başvuru şartları..
    19. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    20. "Bankacılık sektörü bu dönemde elini..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık