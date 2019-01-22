Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

İSTANBUL (AA) - Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Büyük Mağazacılık; "Boyner", "Boyner Sports", "Boyner Outlet", "boyner.com.tr" olmak üzere 4 ayrı satış kanalı, 38 ilde toplam 115 mağaza ve 272 bin metrekareye ulaşan satış alanıyla Türkiye’nin lider mağaza zinciri olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Boyner, 2018 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Boyner mağazaları, 2018 yılı boyunca toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, sadece yılbaşı alışverişinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner’i ziyaret etti. 2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan Boyner’in toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi.

Boyner, 2018 yılında da tüketicisinin yanında olmaya, özel günler ve Çılgın Kelebek gibi dönemlerde sunduğu ayrıcalıklar ve 9’a varan taksit imkanlarıyla müşterisinin kalbini fethetmeye devam etti.





- İnternet mağazasının satışları yüzde 80 büyüdü





Boyner, bir başka rekoru da internet mağazasının performansında gösterdi. 2018 yılında boyner.com.tr, başarılı ürün ve kampanya yönetimi ve rekabet gücü ile pazarı domine ederek toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 80 artış oldu.

Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6’ya yükseldi.





- 40 milyondan fazla ürün satıldı





Boyner'de geçen yıl "kadın", "erkek", "çocuk", "aktif spor", "ayakkabı&çanta", "kozmetik", "aksesuar", "ev" olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldı. En çok satılan ilk 5 ürün, tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt olarak sıralandı.

"Boyner kozmetik" kategorisi de 2018 yılında büyümesini sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın bir büyüme gösteren kategorinin, şampiyon ürün grubu ise parfüm oldu. Satışların yüzde 20'sini Boyner özel ürün ve markalarından elde eden "Boyner kozmetik" kategorisi, 2019 yılında da lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.