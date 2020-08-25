Boyner gıda ve elektronik dışı perakende mağazacılık hizmeti sunuyor. Mağazaların yanı sıra Boyner ürünlerini internet sitesi üzerinden milyonlarla buluşturuyor. 1981 yılında Bakırköy’de Çarşı ismiyle açılan ilk mağazayla başlayan macera zamanla büyük bir çıkış yakaladı. Boyner mağazaları Türkiye’nin dört bir yanında açıldı. 2004 yılında Çarşı mağazasının ismi Boyner olarak değişti. Onlarca marka ve ürünün satışını yapan Boyner son yıllarda internet alışverişinde de dev adımlar attı. Boyner.com.tr’den alışveriş yapacak olanlar Boyner kaç taksit yapıyor? Boyner siparişim kaç günde gelir? sorularının cevaplarını araştırıyor.

Boyner kimin? | Boyner'in sahibi kim?

Boyner; giyim, aksesuar, ayakkabı, parfüm, dekoratif ürünler, elektrikli ev aletleri gibi binlerce marka ve ürünün satışını yapıyor. Boyner Mağazaları Boyner Holding’e yani Boyner Ailesi’ne ait.

Boyner online alışveriş nasıl yapılır?

Boyner müşterilerine online alışveriş sitesiyle de hizmet veriyor. Boyner.com.tr adresine girip onlarca marka ve ürünü inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün detaylarını inceleyip sepete atmanız gerekiyor. Satın alma işlemini tamamlamak içinse sepete gitmek ve satın almayı onaylamanız gerekiyor.

Boyner üye ol | Boyner giriş yap

Boyner’in kampanyalarından herkesten önce haberdar olmak ve daha hızlı alışveriş yapmak için siteye üye olabilirsiniz. Bunun için boyner.com.tr adresine gidin. Anasayfanın sağ üst kısmında giriş yap ve üye ol seçenekleri bulunuyor. Üye olabilmek için üye ol butonuna tıklayıp gerekli adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme üyeyseniz giriş yap kısmında hesabınıza ulaşabilirsiniz.

Boyner üye olmadan alışveriş yapılır mı?

Boyner’den alışveriş yapacak olanlar siteye üye olmalarının gerekli olup olmadığını araştırıyor. Boyner internet sitesi üzerinden alışveriş yapacak olanların siteye üye olmaları şartı bulunmuyor.

Boyner uygulama indir

Boyner internet sitesinden daha hızlı alışveriş yapmak istiyorsanız uygulamayı mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Boyner uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

Boyner güncel indirimler

Boyner hem mağazalarında hem de internet sitesinden sık sık indirim kampanyaları yapıyor. Özellikle kış sonu ve yaz sonunda yüzde 70’e varan indirimler yapılıyor.

Boyner Outlet

Sezon sonu ürünleri satın alabileceğiniz outlet reyonları pek çok mağazada yer alıyor. Boyner internet sitesinde de outlet seçeneği bulunuyor.

Boyner müşteri hizmetleri | Boyner iletişim

Boyner’den aldığı ürünlerle ilgili müşteri temsilcisiyle görüşmek isteyenler internette telefon numarasını araştırıyor. Boyner müşteri hizmetlerine 444 29 67 numaralı telefondan 09:00-22.00 saatleri arasından ulaşmanız mümkün.

Boyner şifremi unuttum

Boyner internet sitesi şifresini unutanlar yeni bir şifre nasıl alacaklarını merak ediyor. Boyner internet sitesi ya da uygulamaya giriş yapın. Giriş yap sayfasındaki şifremi unuttum linkine tıklayın. Bu şekilde yeni şifre oluşturmanız mümkün.

Boyner kaç taksit yapıyor?

Boyner’den alışveriş yapacak olanlar taksit yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Boyner’in pek çok banka ile anlaşması bulunuyor. Bu sebeple Boyner farklı kartlara farklı taksit seçenekleri sunuyor. Kimi karta 3 kimine ise 9 taksit yapılıyor.

Boyner kapıda ödeme var mı?

Birçok online mağaza müşterilerine kapıda ödeme imkanı sunuyor. Ancak Boyner’de kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor.

Boyner sipariş takibi

Boyner internet sitesine üyeliğiniz varsa hesabınızdan sipariş takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. Şayet siteye üye olmadan alışveriş yaptıysanız Boyner anasayfasının en alt kısmında yer alan sipariş takibi linkine tıklayıp size verilen sipariş koduyla ürünlerinizin durumunu inceleyebilirsiniz.

Boyner kargo ücreti ne kadar?

Boyner’de 250 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor. 250 lira altındaki alışverişler içinse 8 TL kargo ücreti isteniyor.

Boyner kargo kaç günde gelir?

Boyner’de bazı ürünlerde hızlı teslimat özelliği bulunuyor. Ancak ürünlerin geneli için kargoya teslim süresi 3-5 iş günü olarak belirtiliyor.

Boyner iade var mı? | Boyner değişim var mı?

Boyner internet sitesi üzerinden aldığınız ürünler için iade ve değişim hakkınız bulunuyor. Arzu ederseniz internetten aldığınız bir ürünün değişimini, iadesini en yakın Boyner Mağazası’ndan yapabilirsiniz. Mağazadan iade yapmak istemiyorsanız kargoyla gelen pakette yer alan iade formunu doldurup anlaşmalı kargo şirketine ürünü teslim edebilirsiniz.

Boyner hangi markalar var?

Boyner yerli, yabancı yüzlerce markaya ev sahipliği yapıyor. Boyner’de bulunan markaları ise Boyner.com.tr adresindeki ‘markalar’ seçeneğinden incelemeniz mümkün.

En yakın Boyner mağazası

Size en yakın Boyner Mağazası’nın nerede olduğunu internetten kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun için “kurumsal.boyner.com.tr/boyner-buyuk-magazacilik” adresinizden öğrenebilirsiniz.

Boyner iş ilanı | Boyner kariyer

Boyner’de çalışmak isteyenler nereden nasıl iş başvurusunda bulunabileceklerini merak ediyor. Boyner’de açık iş ilanlarını inceleyip başvuru yapmak için “boynergrupkariyer.com” adresinize girebilirsiniz.