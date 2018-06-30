Böylesi görülmedi! Bakın insanları dolarla nasıl dolandırdılar

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 'Suriye doları' satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri binlerce lira dolandıran bir şebeke çökertildi. Şanlıurfa Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonda 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Zanlıların 8 ayrı olayda 1 milyon 600 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

"SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTAN KALAN UCUZ DOLAR VAR"

Soruşturma dosyasına göre aralarında bir muhtar ve Suriye uyruklu 'bankacı' rolündeki bir kişinin bulunduğu şebeke üyeleri, gözlerine kestirdikleri kişilere 'Suriye'deki iç savaştan kalan ucuz dolar var' diyerek düşük bedelle dolar temin etmeyi vaad ediyorlardı.

İLK ETAPTA 2-3 BİN DOLARLA GÜVEN KAZANDILAR

İlk seferde getirdikleri iki-üç bin dolar ile kurbanlarının güvenini kazanan şebeke üyeleri daha sonra büyük miktar için aldıkları parayla kayıplara karışıyordu.

8 OLAYDA 1 MİLYON 660 BİN LİRALIK VURGUN

Şebeke bu şekilde gerçekleştirdiği 8 olayda 1 milyon 600 bin lira dolandırdı. Bir mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı ve jandarmanın yürüttüğü operasyonla şebeke üyeleri gözaltına alındı. Zanlılar 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: Milliyet)