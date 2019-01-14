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Yavru köpeği ezdi geçti! Polis anında yakaladı

Bartın’da yola çıkan yavru köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Vatandaşlar tarafından veterinere kaldırılan yavru köpeğin ise tedavisine başlandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
Yavru köpeği ezdi geçti! Polis anında yakaladı

Bartın’da karşısına çıkan küçük sokak köpeğini ezen araç sürücüsü tepkiye neden oldu.

Olay, Zonguldak yolu üzerinde bulunan üstgeçidin olduğu bölgede yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre, üstgeçidin alt tarafında bulunan 2 yavru sokak köpeğinden biri yola çıktı. Bu sırada yolda ilerleyen aracın şoförü köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam etti.

Ezilen yavru köpek tedavi altına alındı

Köpeği ezmesine rağmen durmayan araç sürücüsü hayvanseverlerin tepkisini çekti. Görenlerin yüreklerini parçalayan görüntünün ardından vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Polis zanlıyı yakaladı

Bartın’da Zonguldak yolu üzerinde bulunan üst geçidin yanında karşısına çıkan yavru köpeği ezdikten sonra kaçan araç sürücüsü Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasına ulaşan emniyet güçleri İ.S. isimli şahsa ulaştı. Zanlının aracın gün boyu oğlu A.S.’de olduğunu söylemesinin ardından A.S.’yi de yakalayan emniyet güçleri Nöbetçi Savcılığın talimatı doğrultusunda A.S.’ye sahipli hayvana zarar verme suçundan işlem başlattı.

Diğer yandan köpeğin sahibi M.A. tarafından kliniğe kaldırıldığı, vücudunda kırıkların bulunduğu ve tedavi sürecinin sürdüğü öğrenildi. Hayvanın tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Olcay Ortakçı, "Hayvan bize gelince hemen müdahale ettik. Gerekli tedaviyi yapıyoruz. İnşallah yaşayacak. Şu an için hayati tehlikesi kalmadı" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
  1. Zonguldak
  2. Bartın
  3. yavru köpek

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