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Oruç Böyle utanmazlık görülmedi! Ramazan ayında yaptığı hareketle vatandaşlara erkenden orucunu bozdurdu
Oruç

Böyle utanmazlık görülmedi! Ramazan ayında yaptığı hareketle vatandaşlara erkenden orucunu bozdurdu

Gençlere adeta zehir saçan sosyal paylaşım uygulaması TikTok'ta her geçen gün yeni rezaletler patlak veriyor. Son olarak bir genç, iftarını açmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce ezan dinlettiği anları TikTok'tan paylaştı. Vatandaşlar orucunu erkenden bozarken utanmaz gence tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:19:00 -

TikTok'ta paylaşılan video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Bir de utanmadan o anları sosyal medyadan paylaşan genç büyük tepki çekti.

Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.7

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenilirken, TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi.

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Yorumlar

ahmet

Allah belanı versin

ahmet

Allah belanı versin
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