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Böyle trafik cezası görülmedi kamyona...

Murat Denli'ye, kask kullanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 108 lira para cezası kesildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
Böyle trafik cezası görülmedi kamyona...

Trafikte MOBESE kameralarından, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, ceza gelmeye devam ediyor. Murat Denli'ye ait kamyona, geçen 22 Ekim'de ceza kesilip, tebliğ edildi. Ceza tutanağında ise aracın kamyon olduğu belirtilmesine rağmen, sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı.

Cezanın gerekçesi kısmında 'Motosiklet, motorlu taşıt ve elektrikli bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmamasından' ifadesi şaşkınlık yarattı.

İTİRAZ EDECEĞİZ
Aracı kullanan Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman, kamyonunun o gün ceza tutanağında yazdığı gibi Bergama Kültür Merkezi önünde olmadığını, bütün gün Selçuk ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti. Duman, kamyona, kask takılmadığı için nasıl ceza kesilebildiğine anlam veremediğini ifade etti. Duman, "Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği'ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:13
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