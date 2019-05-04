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Böyle trafik cezası görülmedi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ’Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacı ile vatandaşları simülasyon aracına bindirdi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:12
Böyle trafik cezası görülmedi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ’Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacı ile vatandaşları simülasyon aracına bindirdi. Ekipler, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücüleri de simülasyon aracına bindirdi.


Her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ’Trafik Haftası’, Nevşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince simülasyon aracına bindirilen vatandaşlar önce emniyet kemersiz daha sonra ise emniyet kemeri takılı bir şekilde araca bindirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı’nda yapılan emniyet kemeri uygulamasında aracında emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri durdurularak simülasyon aracına bindirildi. 5 kilometre hızla döndürülen araca binen araç sürücüleri ise araçtan indiklerinde bundan sonra kesinlikle emniyet kemeri takacaklarını söyledi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Baş Polis Mehmet Yıldırım, "Bu aracın özellikleri insanlarımız araca bindiği zaman emniyet kemerinin önemini anlıyorlar. Burada araçlarımız 5 ila 10 kilometre hızla takla atmış vaziyette gösteriyoruz. Şehir içinde biliyorsunuz hız limiti 50 kilometre olmasına rağmen biz 5 kilometre hızla döndürdüğümüz zaman gerçekten emniyet kemerinin önemini anlıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:12
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