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FETÖ'cüler ailelerini de tehdit etmiş: Örgütten ayrılırsan...

İtirafçı olan FETÖ sanığı örgütün iğrenç yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Astsubay M.B.A. örgütten ayrılmak isteyenlerin FETÖ imamları tarafından ailelerinin ölümle tehdit edildiğini anlattı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
FETÖ'cüler ailelerini de tehdit etmiş: Örgütten ayrılırsan...

İstanbul Üsküdar'dan FETÖ'cü imamlarca ankesörlü hat üzerinden defalarca arandığı tespit edilince gözaltına alınan Astsubay M.B.A. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu.

Şüpheli ifadesinde, 2012'de arkadaşıyla birlikte ücretsiz ders çalıştırılma bahanesiyle örgüt evine yönlendirildiğini, burada örgüt ile tanıştığını anlattı. 17-25 Aralık sonrasında örgütten ayrılmaya karar verdiğini belirten M.B.A. bu süreçte örgütten ayrılmak isteyenlerden sorumlu Kaya kod adlı örgüt imamının kendisine "Bak bizim yapıdan ayrılan bir kişi, ertesi gün araç kazası geçirdi. Bir daha ayağa kalkamadı. Şayet sen de bizleri bırakırsan ailene bir zarar gelebilir" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

MİLAT 17-25 ARALIK

2013 yılında gerçekleştirilmek istenen yargıya darbe girişimi sonrası örgütten ayrılmak istediğini belirten şüpheli, kendisine telkinlerde bulunulduğunu söyledi.
M.B.A., "O dönem 17-25 Aralık olayları ortaya çıkınca ben bu yapıdan iyice soğudum. Kaya kod adlı şahıs beni sabit hatlardan arayıp duruyordu. Ben bazen açıyordum. Açtığım zamanlarda kendisine nöbetim var şeklinde mazeretler uyduruyordum. Kaya ile 2014 Eylül veya Ekim ayında Kartal Metrosu'nun önünde buluştuk. Beni bir eve götürdü. Bana burada 'sen neden görüşmelere gelmiyorsun, kaçmana gerek yok, her şey düzelecek, medyadan duyduklarına inanma, biz doğru yoldayız, medyada yansıyanlar doğru değil, sen inancını yitirme, bizlere güven' şeklinde telkinlerde bulundu" dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT

Örgüt ile irtibatını koparmak isteyen M.B.A. tehdit edildiğini belirterek; "Ancak ben kendisine, artık bu yapıyla bağımı koparmak istediğimi, sohbetlere gelmeyeceğimi söyledim. Kaya, beni 'Sen şefkat tokadını bilmiyor musun? Bak bizim yapıdan ayrılan bir kişi, ertesi gün araç kazası geçirdi. Bir daha ayağa kalkamadı. Şayet sen de bizleri bırakırsan ailene bir zarar gelebilir. Meslek içinde çok sorunlar yaşarsın' şeklinde tehdit etmeye başladı.

"ŞEFKAT TOKADI YİYECEKSİN"

Ben kendisine artık bundan sonra görüşmeye gelmeyeceğimi ve bu yapıdan kimseyle görüşmeyeceğimi söyledim, kendisi de bana yine tehditvari cümleler kurarak çok sıkıntı yaşayacağımı ve 'şefkat tokadı' yiyeceğimi söyledi. Yapı ile görüştüğüm zamanlarda kendilerine neden bizi sabit hatlardan aradıklarını, neden cep telefonu ile irtibat kurmadıklarını sorduğumda 'Cep telefonlarımızdan takip ediyorlar, biz Müslüman olduğumuz için bizi irticacı olarak görüyorlar. Sizlerle irtibatımızı tespit etmeleri halinde bizi meslekten irticacı olarak gösterip atabilecekleri için bu yola başvuruyoruz' demişlerdi" ifadelerini kullandı.

 (Sabah)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:54
  1. İstanbul
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