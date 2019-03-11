Böyle savcılık sistemi varken dolandırıcılar bayram ederler tabi

M. D

18 Şubat 2019 tarihinde başımdan talihsiz bir olay geçti… İşim gereği sosyal medyayı çok takip etmem gerekiyor. Bundan 4 yıl önce bir reklamıyla kendilerinden hediye kazandığım QNB FİNANSBANK’ın sosyal medyada bir reklamını gördüm, tıkladım beni bankanın internet bankacılığı sitesine yönlendirdi. TC'mi ve şifremi girdim aradan 2 dakika geçmeden 0850 551 84 55 numaralı telefondan arandım. Kredi kartımdan tıkladığım reklamdan dolayı Ukrayna üzerinden 7 işlemle alışverişler yapıldığını ve bu işlemleri iptal etmek için bankadan aradığını söyledi.

Ben de kandım tabi, her dolandırıcı mağduru gibi. Gerçekten akıl tutulması oluyor. Yanımda arkadaşlarım diyor, “şifre verme, kapat” ama onları duymuyorum bile. Sonuçta kartımdan alışverişler yapılmış, kredi çekilmiş ve beni 60 Bin TL dolandırmışlar. Görüşmeler bitince hemen internet bankacılığıma girdiğimde durumu fark ettim ve bankayı aradım. Durumu anlatarak işlemlerin bana ait olmadığını söyledim. Hesabın bloke edildiği söylendi. Ama banka bana sizin alışverişler şuradan yapılmış şimdi arayarak bunları iptal edebilirsiniz gibi hiçbir şey söylemedi. Beni bilgilendirmedi. Adeta böyle dolandırıcılık olması için, saf insanların tuzağa düşürülmesini, koskoca bankalar seyrediyorlar. Hatta teşvik ediyorlar. Çok çok önemlisi, “hesabınızı kapattık” dedikten sonra, “kredi talebinde bulunmak ister misiniz” diye soru sordular.. Yüzsüzlüğe bakın.. ben dolandırıldım diyorum.. Onlar hesabı bloke ettik diyorlar. Ardından, daha o dolandırıcılğk çözülmemiş iken, hesabın durumu netleşmemiş iken, bana, “Yeni kredi ister misiniz?” diyorlar.. BDDK’ya bu görüşmenin kaydını bankadan isteyip, gerekli işlemi yapmasını istiyorum..

19 Şubat 2019 sabahı ilk iş olarak savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcı, “Bunu zaten banka kabul etmez şifreleri siz vermişsiniz” diyerek beni tamamen yıktı. Ben bir hata yaptım.. Doğru. Ama devlet, bu hatayı yapanı mı cezalandırmalı, yoksa bizler ne hata yaparsak yapalım, hakkımızı koruyup, dolandırcıları mı cezalandırmalı.. Dilekçemi verir vermez, hemen bankaya, hemen alışveriş yapılan internet satışı yapan MediaMarket’e, hatta mal kargo ile yollandı ise kargo şirketine yazı yazılması gerekirken, resmen, “Sen hata etmişsin. Biz mi senin işini düzelteceğiz” tavrı ile bana yaklaştılar..

21 Şubat 2019’da kafamı biraz daha toparlayınca avukat bir abimi aradım ve durumu ona izah ettim. O da “Alışveriş yapılan mağaza olan MediaMarkt’ı arayıp satışı kabul etmediğini, onlara da bildir” dedi. Bildirdim, satışın birini iptal ettiklerini, diğer teslim olanların mağazadan teslim edildiği bilgisini paylaştılar. Kimin adına fatura kesilmiş, hangi mağazanızdan teslim alınmış, kim teslim etmiş, alırken ne gibi bir kimlik belgesi göstermiş gibi sorularımı müşteri temsilcisine telefon ve maille sorduysam da ‘savcılık istemeden, bilgi veremeyiz’ dediler.

İşe bakın.. Para benim hesabımdan ödenmiş görünüyor. Ama parayı alın şirket, bana, benim adıma malı kim teslim aldı, söylemiyor..

Savcılık kalemi ilgisiz

25 Şubat 2019 tarihinde savcılığa ek belgeler sunmak üzere yeniden gittim. Çünkü paranın bir kısmının başka hesabı geçirildiği ve oradan alış veriş yapılma ihtimalinden bahsedilmişti. Bir ihtimal, dolandırıcıları suçüstü bile yapabileceğimizi düşündüm..

Ama savcılık çalışanları bana “Dosyanız şu an havuzda hangi savcıya gittiği belli değil şu an ek belgelerinizi alamayız. Savcı belli olduğunda belgelerinizi getirip verirsiniz” dediler..

Adalet bakanımız sesimi duysun..

Dolandırıcılık yapılıyor. Çok acil şekilde savcı olaya el koyması grekeir.. Ama.. Savcılığın cevabı, sanki suçun tüm sonuçları oluşmuş, tamamlanmış, bitmiş gibi, “Bir ara bakarız” mantığı ile gayrı ciddi şekilde veriliyor.

Ben de bunun üzerine “Dilekçemin eklerini almayan savcılık görevlileri hakkında görevi kasten yerine getirmeme suçundan soruşturma açılmasını talep ediyorum” diye yeni bir dilekçe yazdım.. Bu sefer, beni savcılık yazı işlerine gönderdiler. Savcı vekili ile görüştürdüler. Başsavcı vekili onay verdi, tevzi ettiler, ekleri de aldılar. Savcılıkta işler böyle yürüyor işte.

Sonrasında savcılığa her gün gittim, ‘savcı belli değil” diye cevap verdiler. 05 Mart 2019 tarihinde savcılık kaleminden aldığım cevap daha da vahimdi dosyanızla ilgili bir karar verilmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Dosyanızın nereye gittiği de belli değil hangi savcıya gidecek o bile belli değil dediler. Böyle savcılık kalemlerinin ilgisizliği ve savcılıkların böyle olmasından dolayı dolandırıcılar bayram ediyorlardır.

Devlet kademelerimiz böyle çalışıyor işte

Ben dolandırıcılık olayına maruz kalmış birisiyim. İlk andan itibaren çaba gösteriyorum suçlular yakalansın diye, bankaya haber veriyorum hiçbir işlem yapmıyor, savcılığa da zamanında başvuruda bulundum ama işler ağıraksakgidiyor.

Adalet Bakanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan rica ediyorum, bir hata ettik diye, devlet de bize mi vuracak?