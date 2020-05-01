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Kıssadan Hisse

Böyle örnek oluyordu insanlığa!

Peygamber Efendimiz hakkında bir kıssadan hisse...

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:55:00 -
Böyle örnek oluyordu insanlığa!

Efendimiz (sav) muhtaçların mescidin önünde toplanmasını istedi. Hisselerine düşecek yardımı almak için muhtaçlar da mescidin önünde toplanmışlardı. Mutluydular. Efendimiz gelenlere hisselerini veriyor, onlara tebessümle bakarak mutluluğunu açıkça hissettiriyordu.

Nihayet elindeki miktar bitti, yardım isteyecek insan da bitti.

Ne var ki çok sürmedi, ötelerden kan ter içinde koşup gelen bir bedevi görüldü ve:

- “Yardım dağıttığınızı söylediler onun için nefes nefese koştum; ama yine de yetişemedim” dedi. Çok üzgündü yoksul adam. Anlaşılan adamın ihtiyacı şiddetliydi. Ama Rasulüllah elinde avucunda olanı tümüyle vermiş, geriye tek dirhem bile kalmamıştı.

Efendimiz şefkatle baktı bedeviye, sonra da:

- Üzülme ihtiyaçlarını yine alacaksın. Şimdi çarşıya git, ihtiyaçlarını nerede bulursan al ve aldığın satıcılara da de ki:

- Parasını Allah’ın Resulü ödeyecektir. İstediğimi verin!

Adam sevinçle çarşının yolunu tuttu.

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