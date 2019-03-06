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Böyle olur CHP'nin 'Kültür'ü

CHP'nin yüzde 28 hissesi olduğu İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılan "Minik Kaşifler, Çiftlik" kitabında İslam dininin haram kıldığı domuz hakkında "Domuzlar genelde temiz hayvanlardır", "Domuzlar zeki ve aslında temiz hayvanlardır" gibi ifadeleri yer aldı.CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Naki Kaftancıoğlu'nun da daha önce "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" şeklinde bir paylaşım yaparak domuzun iyi bir şey olduğunu lanse etmişti.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
Böyle olur CHP'nin 'Kültür'ü

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından geçtiğimiz yıl çıkarılan ve "Little Explorers - The Farm" adlı kitapçıktan çevrilen "Minik Kaşifler, Çiftlik" kitapçığı yeni bir tartışmayı başlattı. Kitapçığın arka kapak yazısında "Tüm Minik Kâşifler, Koşup Toplanın! Haydi traktöre atlayıp çiftlikte bir tur atalım, çeşitli hayvanlarla tanışalım, tarım ürünlerini ve makinelerini görelim. Bilgi pencerelerini aç, mevsimlerin sırlarını keşfet. Seni çiftlik hayatıyla tanıştıracak bu yararlı rehber sayesinde çiftçilik nedir öğren. Keşfedilecek o kadar çok şey var ki!" denildi.

Domuzlar zeki ve temiz hayvanla

Takvim'in haberine göre, Arka kapak yazısında "keşfedilecek o kadar şey var ki" sözüyle ne anlatılmak istendiği, kitapçığın yapraklarını çevirince ortaya çıkıyor. Çiftliklerde köpek kulübesi, tavuk kümesinin yanı sıra domuz ahırı da bulunduğu ilk göze çarpan unsur oluyor. Domuz ahırı ile ilgili açıklamada "Domuzlar çoğunlukla çayırda kurulmuş, domuz ahırlarında yaşarlar ama yavruları olduğunda çiftçi onları avluya alır ve bakımlarını yapar" deniyor.

Annelerinin etrafında oynayan, yuvarlanan sempatik yavruların resimlerinin yanında "Domuzlar genelde temiz hayvanlardır. Ama havalar ısınınca çamurlara dalıp serinlemekten hoşlanırlar!" değerlendirmesi yer alıyor. Bir sonraki sayfada domuzlarla ilgili oluşturulmaya çalışılan sempatinin düzeyi biraz daha yükseltiliyor. Elinde temizlik fırçası ve sprey bulunan, gözlüklü bir domuz yatan anne domuzu temizlerken, yavru domuz ise annesinin sırtında mutlu gösteriliyor.

Sağlık kontrolünden geçmiş ama…

Kitapçıkta uyarılar da dikkat çekiyor. Kitapçığın 3 yaşından küçük çocuklar için uygun olmadığı belirtilirken, "Bu kitap İngiltere baskısıyla aynı anda basılmış ve tüm sağlık kontrollerinden geçmiştir. Kullanılan boya ve kağıt AB standartlarına uygundur" deniyor. Sağlık yönünden gösterilen hassasiyetin, sosyolojik gerçekler için ihmal edilmesi dikkat çekti. Çünkü Türkiye'de domuz, yerleşik örf ve adetler ile nüfusun yüzde 99'unun tabi olduğu İslam dini tarafından haram kategorisinde bulunuyor..

Domuz konusu daha önce de gündeme geldi 

Domuz yemenin iyi bir şey olduğu konusu, daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bir görüntüyle gündeme gelmişti. Naki Kaftancıoğlu, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" demiş, eşi de onu savunmuştu..

Yüzde 28 hisse CHP'de

Tartışmalı kitapçığın basıldığı İş Bankası Kültür Yayınları, dikkatleri bir kez daha CHP hisselerine çevirdi. Banka'da CHP'nin yüzde 28.09 payı bulunuyor. Bu paydan dolayı 11 yönetim kurulu üyesinden dördünü CHP atıyor.

Hisseler hazineye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bankadaki hissesiyle ilgili olarak "Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Meclis'e bu konuyu getiriyoruz" demişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:25
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Türkiye İş Bankası
  4. domuz
  5. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak9 dk önce
    şaşırmadım tam chp ye göre haber dinimden dönerim partimden diyen zihniyet DOMUz YESE neolur yemezse neolur
  • Eray ZNEray ZN10 dk önce
    Yahu almanyada yasiyorum. Burada bile her gecen gün domuz eti tüketimi azaliyor. Insanlar saglikli yasamak icin domuz tüketimini azaltiyorlar. Bir cok alman domiz eti yüzünden rahatsizlik gecirdigi icin restoranlarda yemek menülerinde domuz eti icerir seklinde ikaz bulunur. Yani bunu düzenli tüketenler ülke olarak yasa ile insanlari korurken bizdeki Cahil özentiler buna özenip birde reklamasyon yapiyorlar.Söylenecek teksey Cahiller ve Özentiler! Bunu Görün ve bu insanlarin söz haklarini ellerinden alin. Cünkü bunlar yaptiklari ile yüz yildir Sadece osmanli torunlarina degil Tüm ümmmeti muhammete zarar verdiler. Zalime zulme sessiz kalan dilsiz seytandir demis Fahri kainat Efendimiz, A.V.Selam
  • Domuz etiDomuz eti14 dk önce
    Akp oncesinde domuz eti yasakti akp serbest birakti diye biliyorum. Ayrica esek etide haramdir domuz etide haramdir etini yemek haram diye hayvana dusman olmakta ayri bir aptalliktir sonucta allahin yarattigi bir hayvan neden kin besleyelim hayvanlara siz asil kul hakki yiyen domuzlari haber yapin rusvet alan yolsuzluk yapan torpil yapan domuzlar daha tehlikeli
  • paramechparamech15 dk önce
    Yuhhh demek istiyorum... Allah yaratmış o hayvanı, bir amacı illa ki vardır siz bilmeseniz de. Ama yemeyin demiş, haram kılmış bizlere. Şimdi kalkıp da hayvana tahammül edememek nedir? Köyde bizim inek kendi pisliği içinde yatıyor eğer temizlemezsen, demek ki temizlik şuuruna o da sahip değil. Filler de serinlemek için çamura bulanmayı seviyor... Cahil cahil çıkarımlarda bulunmak süpermiş. Bir de haber kılıfı uydurmak 10 numara.
  • ZAHİRZAHİR24 dk önce
    LA ABDULLAH SENİNDE ONLARDAN FARKIN YOK ANŞILDI
  • ali gercekali gercek24 dk önce
    Belediye Başkanlarının yediklerini düşünürsek pek masum duruyor.Nitekim domuz haramdır sorgusuz tartışmasız , kişi ile Allah arasındadır.Ama Rüşvet , adam kayırma , kul hakkı Allah , kul ve 80 milyon arasında geçecek bir hesaplaşmadır.Allah muhafaza.
  • Başoğlu Başoğlu 28 dk önce
    Domuz yemek, bizler için zaruri haller dışında yasaklanmıştır. En çok domuz eti ithalatına onay veren hükümet hangisidir? Bilin bakalım... Evet doğru bildiniz. AK PARTİ !...
  • hayrihayri37 dk önce
    aslinda temizdirde bu salak halk bilmiyor öylemi! iste chp halk icin halka karsi politikasi bu... topunuz ceh. dibine! birde o CE Sembolü beni güldürdü arkadas bu oyuncakmiki kitabi CE damgasi vuruluyor!!!
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 45 dk önce
    Haberi okuyunca bir yerden tanıdık geldi diyordum ki;tabi yaaa kendilerini anlatmışlar! :))
  • birolbirol51 dk önce
    domuza dokunmak domuz beslemek haram mı? Domuzdan nefret mi edelim. Domuz Allahın yarattığı bir varlıktır. Boş haber yapmayın. Daha ciddi şeylere odaklanın ciddiyetsizlik bu resmen. Anadoluya gidin ne kadar çok domuz besleyen var görürsünüz. Madem öyle öldürelim hepsini tüketelim domuz neslini ne saçma şey.
  • KafkasKafkas53 dk önce
    Eyyy akit, domuzun satışının serbestiliğinden, resmileştirilmesinden başlarsan makaleye, haber gibi haber olur o zaman
  • TarafsızTarafsız53 dk önce
    Evet domuz haram, onu teşvik etmek günah, eyvallah, amaaaa, kul hakkı da, hırsızlık da, israf da haram be hacı. Birazda bunları haber yapsak ....
  • ŞükûhŞükûh54 dk önce
    Domuzlar tıynetini göstermiş ne yaparsın.Bu tıynetin temsilcilerinden bir yazar da türban takmış bir Domuzçizmişti ve bunlar özgürlükde özgürlükdiye havlayanlardı.
  • AliRıza GülezAliRıza Gülez1 sa önce
    Bunlar DOMUZ yemeye YUNAN ADALARINA,YUNANISTAN’a gidiyorlar.CHP+HDP+ÖDP+VP Nekadar SOL ÖRGÜT Üyeleri varsaDOMUZ yiyorlar
  • AliAli1 sa önce
    Domuzlaar
  • sukrusukru1 sa önce
    Bu kitabı hangi domuz yazmışsa bunların ağılına girmenin tehlikeli olduğunu,İnsan eti bile yiyebileceklerini yazsaymış keşke.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Tabiki chp nin gasp ettiği hisseleri geri alamazsan olacağı bu.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Domuz yemek haram, resmine bakmak değil.

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