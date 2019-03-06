Böyle olur CHP'nin 'Kültür'ü

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından geçtiğimiz yıl çıkarılan ve "Little Explorers - The Farm" adlı kitapçıktan çevrilen "Minik Kaşifler, Çiftlik" kitapçığı yeni bir tartışmayı başlattı. Kitapçığın arka kapak yazısında "Tüm Minik Kâşifler, Koşup Toplanın! Haydi traktöre atlayıp çiftlikte bir tur atalım, çeşitli hayvanlarla tanışalım, tarım ürünlerini ve makinelerini görelim. Bilgi pencerelerini aç, mevsimlerin sırlarını keşfet. Seni çiftlik hayatıyla tanıştıracak bu yararlı rehber sayesinde çiftçilik nedir öğren. Keşfedilecek o kadar çok şey var ki!" denildi.

Domuzlar zeki ve temiz hayvanla

Takvim'in haberine göre, Arka kapak yazısında "keşfedilecek o kadar şey var ki" sözüyle ne anlatılmak istendiği, kitapçığın yapraklarını çevirince ortaya çıkıyor. Çiftliklerde köpek kulübesi, tavuk kümesinin yanı sıra domuz ahırı da bulunduğu ilk göze çarpan unsur oluyor. Domuz ahırı ile ilgili açıklamada "Domuzlar çoğunlukla çayırda kurulmuş, domuz ahırlarında yaşarlar ama yavruları olduğunda çiftçi onları avluya alır ve bakımlarını yapar" deniyor.

Annelerinin etrafında oynayan, yuvarlanan sempatik yavruların resimlerinin yanında "Domuzlar genelde temiz hayvanlardır. Ama havalar ısınınca çamurlara dalıp serinlemekten hoşlanırlar!" değerlendirmesi yer alıyor. Bir sonraki sayfada domuzlarla ilgili oluşturulmaya çalışılan sempatinin düzeyi biraz daha yükseltiliyor. Elinde temizlik fırçası ve sprey bulunan, gözlüklü bir domuz yatan anne domuzu temizlerken, yavru domuz ise annesinin sırtında mutlu gösteriliyor.

Sağlık kontrolünden geçmiş ama…

Kitapçıkta uyarılar da dikkat çekiyor. Kitapçığın 3 yaşından küçük çocuklar için uygun olmadığı belirtilirken, "Bu kitap İngiltere baskısıyla aynı anda basılmış ve tüm sağlık kontrollerinden geçmiştir. Kullanılan boya ve kağıt AB standartlarına uygundur" deniyor. Sağlık yönünden gösterilen hassasiyetin, sosyolojik gerçekler için ihmal edilmesi dikkat çekti. Çünkü Türkiye'de domuz, yerleşik örf ve adetler ile nüfusun yüzde 99'unun tabi olduğu İslam dini tarafından haram kategorisinde bulunuyor..

Domuz konusu daha önce de gündeme geldi

Domuz yemenin iyi bir şey olduğu konusu, daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bir görüntüyle gündeme gelmişti. Naki Kaftancıoğlu, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" demiş, eşi de onu savunmuştu..

Yüzde 28 hisse CHP'de

Tartışmalı kitapçığın basıldığı İş Bankası Kültür Yayınları, dikkatleri bir kez daha CHP hisselerine çevirdi. Banka'da CHP'nin yüzde 28.09 payı bulunuyor. Bu paydan dolayı 11 yönetim kurulu üyesinden dördünü CHP atıyor.

Hisseler hazineye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bankadaki hissesiyle ilgili olarak "Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Meclis'e bu konuyu getiriyoruz" demişti.