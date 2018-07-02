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Böyle OHAL görülmedi!

Kırgızistan’ın Narın bölgesine bağlı Ak-Talaa, At-Başı ve Cumgal ilçelerinde çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
Böyle OHAL görülmedi!

Böylesi görülmedi. Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Narın bölgesine bağlı 3 ilçede çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

55 BİN HEKTARDAN FAZLA ARAZİ İŞLENDİ

Çekirgelerin ekim çiftlikleri tehdit ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 55 bin hektardan fazla arazi işlendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 13 Haziran'da bölgede Sivil Savunma mensuplarının acil durum toplantısı gerçekleştirilmiş olup, buna göre bölgedeki olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
  1. çekirge istilası
  2. Kırgızistan OHAL

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