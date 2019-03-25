Hasan Çelik/Malatya

Bizim Osmanlı’dan bu yana Doğu Anadolu’da; Diyarbakır’da, Mardin’de, Siirt’te, Van’da medreseler vardı. Buralarda Arapça olarak sarf, nahiv (gramer), fıkıh, feraiz, tefsir, hadis, mantık, muhtasar meani, ilmi kelam okutulurdu. İcazetli hocalar vardı. “Ücret ne kelime” Rızai Huda için ders verirlerdi. 1963’te Diyarbakır’a gittim, gâh burada, Silvan’da, bazen de köylerde birazcık bir şeyler öğrendim. Doğunun halkı çok cömertti. Medreselerdeki talebelerin (fakih) ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Her gün her sene, şehirdeki halk zekatlarını verirlerdi.

Köy halkı da ziraat gelirlerinde (Arazinin çoğunluğu ağaların olduğu halde. “Şunu da belirtelim” ziraatla uğraşan köylü 5’te birini ağaya verir geri kalan kendisinin de) aşer, onda birini zekât olarak verirlerdi. İşte doğunun halkı o zaman böyle idi.

O günlerde Diyarbakır’ın camilerinde (bazılarında) müezzin kayyım ihtiyacı olduğundan (1965) müftülük imtihan açmıştı. İmtihanı kazanıp Ali Paşa Camii’ne müezzin olarak atandım. Seneler sonra Diyarbakır’a gittiğimde gördüğüm manzaraya üzüldüm, duygulandım. Diyarbakır sen böyle mi olacaktın? Sen bu musibete layık değildin. Asla ama. Delalein takdiri ilahiye ne diyelim.