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ÖSO askerleri YPG'yi kazımak için emir bekliyor

Özgür Suriye Ordusu'na mensup askerler, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yapılacak harekata hazırlık için Azez'de aldıkları askeri eğitimlerini tamamlayarak göreve hazır olduklarının mesajını verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:01
ÖSO askerleri YPG'yi kazımak için emir bekliyor

Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun en önde gelen gruplarından biri olan Kuzey Şahinleri Tugayı, yaklaşmakta olan Münbiçve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat hazırlıklarının bir parçası olarak Azez’de aldıkları askeri eğitimlerini dün tamamladı.

150 askere özel eğitim

Yaklaşık 150 askerin aldığı eğitimin amacı; hedefleri ve el bombalarını doğru belirleyebilmek, taktik, silah, makineli tüfek ve tanksavar füzelerinin kullanımını öğrenmek.

Öte yandan Kuzey Şahinleri Tugayı'nın eğitimi, ÖSO askerlerinin Münbiç cephesi ve Fırat'ın doğusuna varışıyla aynı zamana denk geldiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda ve Menbiç bölgesinde bir askeri operasyon hazırlığı yaptığını ifade etmişti.

Emir bekleniyor

Akar bir Türk askeri bölgesini ziyaret ettikten sonra, "Türk birlikleri beklemede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekata başlama emrini bekliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye ve ABD, Münbiç’te PKK teröristlerinin bölgeden çıkarılması ve bölgenin güvence altına alınmasını sağlayacak yol haritası konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:01
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  • abdrhmnabdrhmn21 dk önce
    bekleyin daha gece olmadı. aaa fakat üsküdarda sabah olmuş diyorlar. burada neden gece olmuyor bundada ayrı bir oyun var

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