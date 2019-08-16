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İki aile arasında kız isteme kavgası! Çiçeği camdan fırlattı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, kız isteme ziyaretinde beklediği cevabı almayan aile ile kız tarafı arasında 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 07:23
İki aile arasında kız isteme kavgası! Çiçeği camdan fırlattı

Olay, saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.’yi (19) istemeye gitti. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı. Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesi’ne, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 07:21
  1. devrek
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