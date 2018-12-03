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Böyle kıskançlık görülmedi! Lüks aracı boydan boya çizdi

Polonya'da park halinde duran 6 milyon liralık fiyatıyla dudak uçuklatan Lamborghini Aventador, bir kişi tarafından boydan boya çizildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Böyle kıskançlık görülmedi! Lüks aracı boydan boya çizdi

Polonya'da bir evin güvenlik kamerasına, evin otoparkında bulunan otomobilin çizilme anı yakalandı.

6 milyon liralık aracı anahtarla boydan boya çizdi

 

Evin önünden geçen bir kişi bahçedeki otomobili görünce önce durakladı, ardından bahçeye girerek otomobilin yanına geldi.

Sonrasında ise cebindeki anahtarı çıkartıp milyonluk aracı çizdi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan otomobili çizen adam, anahtarıyla kaportadaki boyayı kazıdı. Aracı boydan boya çizen adam, daha sonra geldiği yerden tekrar çıkarak geri gitti

Araçta ağır maddi hasar ortaya çıktı

Aracının çizildiğini farkeden ev sahibi, doğruca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, şoke oldu. Hemen durumu polise haber veren araç sahibi saldırganın bulunmasını istedi. Araçta ağır maddi hasar ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. Polonya
  2. 6 milyon liralık lüks araç
  3. Lüks otomobiller
  4. Lamborghini Aventador
  5. Lamborghini
  6. Aventador

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