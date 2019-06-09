Böyle izdiham görülmedi Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı.

Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı. Denizde gerçekleşen gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş arasında izdiham yaşandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55’inci Kiraz Festivali kapsamında denizde havai fişek, lazer ve flyboard gösterisi düzenlendi. Kiraz festivali çerçevesinde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, Tekirdağ sahillerinde flyboard gösterisi yaptı. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş deniz kıyısına akın etti.



Denizin kıyısında izdiham

Kıyıda binlerce vatandaş, geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile denizde akrobatik gösteriler yapan Kahraman Aktaş’ı izlemek isteyince sahilde izdiham yaşandı. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa sahili flyboard, havai fişek ve lazer gösterisi ile aydınlandı.

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