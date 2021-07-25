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Korona Virüs Böyle insanlar varken mücadele zor: Yaz cezamı
Korona Virüs

Böyle insanlar varken mücadele zor: Yaz cezamı

Koronavirüs pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale’de yapılan denetimlerde maske takmak istemeyen kadın ekiplere 'yaz cezamı' diyerek karşı çıktı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 23:02:00 -

Corona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30’dan 99,11’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale’nin de bulunduğunu açıkladı. Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı.

Polis maske bile dağıttı

Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. “Masken yok, maskemi düşürdüm” gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.

'Yaz cezamı'

Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı.

Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de “ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden” diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

veli

bıktırdınız derken, hangi vicdanla bunu söylüyorsunuz. Başkalarının vebaline girmek hiç aklınıza gelmiyormu, özgürlüğünüz sınırsız mı olmalı, başkalarının hakkı ne olacak, bu kadar da vicdansız olunmaz. Çok şükür hesap günü var,
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Eda

Böyle inadina kafa dikene 10 kat ceza keseceksin. Sunun bir haline bakin kadin demeye 1000 sahit lazim.
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