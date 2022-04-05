Böyle iftar sofrası görülmedi! Tam 1 kilometre…

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan vatandaşlar, 1 kilometrelik sahil şeridini doldurdu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ‘Gönül Sofraları’ ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açtı.

Şehrin Altınova Mahallesi’ne yeni kazandırılan Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parklarında düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen 4 bin Süleymanpaşalı, sahil şeridini çevreleyen bir kilometrelik yolda hep birlikte oruçlarını açtı. İlahi ve musiki dinletisi eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlar açık havada iftarlarını yaptılar.

Binlerce vatandaşın aynı masada bir araya gelerek oluşturdukları dev iftar sofrası, dron ile havadan görüntülendi.

İftar gecesinde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tamamen belediyemizin imkanlarıyla hizmete sunduğumuz bu sahil parkımızda siz değerli Süleymanpaşalılar ile gönül sofralarında bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu alanın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İnşallah, bu Ramazan ayının sonunda bayramın hemen arkasından Altınova Mahallesi'ne çok yakın olan kısmında Millet Bahçesi çalışmalarımız başlıyor. İnşallah, seneye bir dahaki Ramazan’da Millet Bahçesinde güzel bir iftar açacağız. Bugün burada yaklaşık 4 bin kişiyiz. İnşallah o gün, çok daha kalabalık bir şekilde gönül sofralarında buluşacağız. Ben, her birinizin Ramazanını kutluyorum. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı ramazanlarınız olsun” ifadelerini kullandı.