0553 313 94 23

"Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "28 Şubat darbesiyle ibadethanelerin kapatılmasıyla, Kur’an kurslarının yasaklanmasıyla bu milleti millet yapan değerleri yok etmeye çalıştılar" - "Dünya bugün çok karışık bir vaziyettedir. Üçüncü dünya savaşı patlak verse kimse şaşırmayacak. Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var. Bizi millet yapan o değerlere ihtiyacımız var"

21 Mart 2019 Perşembe 00:32
"Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var"

BATMAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "28 Şubat darbesiyle ibadethanelerin kapatılmasıyla, Kur’an kurslarının yasaklanmasıyla bu milleti millet yapan değerleri yok etmeye çalıştılar. Dünya bugün çok karışık bir vaziyettedir. Üçüncü dünya savaşı patlak verse kimse şaşırmayacak. Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var. Bizi millet yapan o değerlere ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TÜGVA ve AK Parti Batman Gençlik Kolları iş birliği ile düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölgeye çok isteyerek geldiğini söyledi.

Bir yandan insanların anlattıkları hikayeleri dinlemeye, diğer taraftan da o hikayeleri anlamaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, şunları belirtti:

"Neyi anlamaya çalışıyorum? Ben Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim. Bu son 16 yılda işte AK Parti’nin oylarının düştüğü ve HDP’’nin oylarının yükseldiği bu süreci hem görüyorum hem Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyle ilgili ve bu bölgenin insanı ile ilgili hissiyatını yakından biliyorum. Buna rağmen bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunu insanlara da söylüyorum. Çok enteresan hikayeler de dinledim. Kimisi kulağına fısıldanan yalanlara inanmış. Kimisi maalesef 28 Şubat sürecinden sonra oluşan inanç eğitimi boşluğundan istifade edip gençleri inançsız bir mayayla mayalamış. Herhalde en büyük darbeyi oradan yedik. İslam dinini hakkıyla öğrenen bir gencin ırkçılığa meyletmesi zorlaşır. Peygamber Efendimiz ırkçılıkla insanları ayırt edenleri lanetliyor.’’

"28 Şubat darbesiyle ibadethanelerin kapatılmasıyla, Kur’an kurslarının yasaklanmasıyla bu milleti millet yapan değerleri yok etmeye çalıştılar ve o boşlukta işte emperyalistlerin maşası haline gelmiş örgüt ve onların uzantıları geçlerimizin kafalarının içinde oynadılar. Onları kandırdılar." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla mücadele edecek irade ve enerji Cumhurbaşkanımızda vardı. Dünya bugün çok karışık bir vaziyettedir. Üçüncü dünya savaşı patlak verse kimse şaşırmayacak. Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var. Bizi millet yapan o değerlere ihtiyacımız var."

15 Temmuz darbe girişiminin büyük bir imtihan olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha önce de darbelerin olduğunu fakat milletin hiçbir zaman darbeyi yenemediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu millet 15 Temmuz’da gösterdi ki sınıf atlamış. Millet bu sınıf atlamayı önümüzde giden cesur ve mert bir lider sayesinde yapmıştır. 15 Temmuz gecesi millet şunu biliyordu, 'Benim liderim o tankın, topun ve tüfeğin karşısına çıkar. O zaman ben de çıkmalıyım.' diye düşünüyordu. Türkiye’de hangi diğer siyasetçi bunu yapacak duruşa, dirayete ve cesarete sahip? Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde ile gidiyor. Çok sayıda miting yapıyor. Niye? Çünkü millete kendini anlatmaya çalışıyor. Milletin gönlünü almaya çalışıyor. İftiracıların iftiralarını, yalancıların yalanlarını deşifre etmeye çalışıyor."

Bunu bir diktatörün yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, "Hangi partinin lideri 60 kadar ile gidiyor arkadaşlar? Her seçimde yüzde 40 ile 50 oy alacağı belli olan bir lider bu kadar uğraşıyor ve çalışıyor. Bu adamı nasıl tabanlarınıza bu kadar kötü gösterebiliyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Onun için cesur olamadıkları için hasetlerinden kuduruyorlar da ondan." sözlerine yer verdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:32
  1. Batman
  2. Gençlik Buluşmaları
  3. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Şeria'da hain saldırı! 1 Filistinli şehit
    1. Batı Şeria'da hain saldırı! 1..
    2. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde..
    3. İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı
    4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    5. ABD'li 9 senatörden Selman'a mektup!..
    6. Kontrolden çıkan otomobil elektrik..
    7. Ilhan Omar ABD'nin Ortadoğu'daki..
    8. İngiltere Başbakanı Theresa May'den..
    9. Hastanede çıkan yangın vatandaşları..
    10. Yemenli bakan açıkladı: BAE destek..
    11. "Böyle bir zamanda bizim o birliğe..
    12. Arkadaşını vurup kaçmaya çalıştı
    13. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde..
    14. Denizli'de artçılar devam ediyor! Halk..
    15. Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Ege Üniversitesi Hastanesinde yangın..
    17. Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor
    18. Darıca’da çarpışan iki otomobilden..
    19. HDP'liler tepki gösterince Mansur..
    20. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    21. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    22. BMW'den Türkçe yasağı
    23. Küle dönen barakadan yaşlı adamın..
    24. Bodrum’a begonvil festivali geliyor
    25. Dr. Mehmet Nil Hıdır hizmet aşkı ile..
    26. Fed Başkanı Powell faiz kararını..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2019
    28. Başkan Tok: “Karadeniz’e silahla..
    29. İsrail askerleri Batı Şeria’da bir..
    30. Süper Lig'den flaş gelişme! Ozan ile..
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım