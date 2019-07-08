Böyle baba olmaz olsun!

Özge ve Erbil Yılmaz çifti 2015 yılının Mart ayında evlendi. Çiftin Z.Y. adında bir kızları dünyaya geldi. Çift arasında zaman geçtikçe siyasi ve maddi olarak tartışmalar yaşanmaya başladı. İddiaya göre herhangi bir işte çalışmayan baba ailesinin geçimini de sağlayamıyordu. Üniversite mezunu olan genç kadın çalışmak istediğindeyse eşi tarafından engelleniyordu.

Boşanma davası açtı.

Eşi ile sürekli tartışma yaşadığını ve bu tartışmalar sonucunda hem kendisinin hem de kızlarının şiddete uğradığını ifade eden Özge Yılmaz boşanma davası açtı. Ancak boşanmak istemeyen koca bu kez tacizlerini şiddetle devam ettirince genç kadın mahkemeye başvurarak eşinin kendisine ve küçük kızlarına 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Parkta oynarken kaçırdı

3 yaşındaki müşterek kızlarının geleceğini düşünen anne, eşine boşanma davası açmak için avukatları Aycan Bölükbaşıoğlu ve Gamze Candemir aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 10 bin lira maddi 10 bin lirada manevi tazminat talep ederek boşanmak istedi. Aralarındaki boşanma davası devam ederken 27 Mayıs günü Erbil Yılmaz iddiaya göre eşinden boşanmak istemediği için iddiaya göre ilginç bir plan yaptı. Parkta kızları Z.Y.'yi gezdiren annenin bir anlık boşluğundan faydalanan baba küçük kızı yaka paça kaçırarak kayıplara karıştı.

Hukuk mücadelesi başlattı

Kızının kaçırılması üzerine CİMER'e başvuran anne yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Bakırköy 4. Aile Mahkemesi tarafından küçük Z.Y'nin babadan alınarak anneye verilmesine ve Erbil Yılmaz'ın anne ve kızına 4 ay yaklaşmaması kararı verildi. Mahkeme tarafından verilen karara rağmen kızını alamayan anne babanın küçük kızlarını darp ettiği görüntüleri de şikayet dilekçesine ekleyerek kızına bir an önce kavuşmak istiyor.