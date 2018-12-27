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Hasta bebeğini ağladığı için döven vicdan yoksunu kadın gözaltına alındı!

Diyarbakır'da Emine T. adlı vicdansız bir kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan 7 aylık bebeğini ağladığı için acımasızca darp etti. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi görüntüledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:48

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı.

Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü.

Başka bir bebeğin annesi dehşeti kaydetti

Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti.

Gözaltına alındı

Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı.

Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:48
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YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR9 dk önce
    Hadi bakalım şimdi ne etcek. Akp. 6284 var, İstanbul sözleşmesi var. Kadının beyanı esastır var...Görüntü olduğu halde bu kadının beyanı esas mı şimdi. Ben yapmadım dese nolcek akp ???Beyan mı esas delil mi esas akp ???Kadın iki öz çocuğunu öldürdü Akıl hastanesine gönderildi.Akp bu konuda ne düşünüyosun ???

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