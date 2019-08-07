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'Oğlunu babasının yanından kaçırıp işkence etti' iddiası

Samsun’da babasıyla birlikte yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğa ayrı yaşadığı annesi tarafından Van’a kaçırılıp işkence edildiği ileri sürüldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
'Oğlunu babasının yanından kaçırıp işkence etti' iddiası

Eli matkapla delindiği iddia edilen çocuğun vücudu ise ısırılarak tahrip edildi. Ayrıca çocuğun, annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından Van Gölü’ne atıldığı da iddia edildi. İddiaya göre, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.’dan boşandı. İddiaya göre, Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan’ı kendi annesiyle birlikte Van’a kaçırdı.

“Babama gideceğim” deyince işkence başladı

Küçük Ömer, Van’a gittikten birkaç gün sonra “babama gideceğim” deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı. Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak tahrip edildi.

En sonra nokta olarak anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü’ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk yüzme bilmesi sayesinde hayatta kaldı.

Babayı aradılar

Çocuğun durumunu gören bir başka aile ise çocuğun yanına gidip babasının numarasını istedi. Durumu öğrenen baba Emrah Asan, Van’a gidip çocuğunu annesinin yanından aldı.

Anneden ve yanında yaşadığı şahıstan şikayetçi olan Emrah Asan, çocuğuna işkence yapan kişilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Yaşadığı acıyı anlatan baba Emrah Asan, “Oğlum yaklaşık 1 ay önce boşandığım annesi ve anneannesi tarafından Samsun’dan Van’a kaçırıldı. Daha sonra oğlum ‘babama gideceğim’ demesi üzerine beraber yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delindi. Oğlum yaklaşık 15 gün elini oynatamamış. Gece uyurken yatağından kaldırılıp bütün vücudu ısırılarak tahrip edilmiş. Annesi oğluma ‘adam olsan bunların hiçbiri başına gelmezdi’ demiş. Bu çocuk daha 7 yaşında. Bu kadın Van’da öğretmenlik yapıyor." dedi.

“Cezalarını çekmelerini istiyorum”

Van’dan Samsun’a gelir gelmez Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Asan, "Daha sonra fotoğrafları ve evrakları yine savcılığa teslim ettim. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Serbest kalmasınlar” şeklinde konuştu.

Küçük çocuk ise Van’a kaçırıldıktan sonra annesine “Babama gideceğim” dediğini ifade ederek, “Bunu deyince o kadın adama ‘matkapla elini del’ dedi. Adam elimi deldi. Canım çok acıdı. 2 gün sonra uykumdan uyandırıp beni ısırdılar. Sonra denize(Van Gölü) götürdüler oraya atıp boğmaya çalıştılar. Sonra beni birisi gördü onlara babamın numarasını verdim. Sonra babamı aradılar, beni kurtardı babam. Bundan sonra hep babamla kalmak istiyorum. Annemi bir daha görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
  1. Van
  2. Samsun
  3. işkence

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