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Aktüel Böyle alçaklık görülmedi... Deprem enkazı üzerinde bakın ne yaptı
Aktüel

Böyle alçaklık görülmedi... Deprem enkazı üzerinde bakın ne yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizden Şanlıurfa'da bir kişinin enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekibindeki kişinin cep telefonunu çaldığı anlar canlı yayında ekrana yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:26:00 -
Böyle alçaklık görülmedi... Deprem enkazı üzerinde bakın ne yaptı

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Şanlıurfa ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları sırasında ekrana gelen bir görüntü ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Canlı yayında cepçilik yaptı

TRT Haber ekranına yansıyan görüntüde enkaz üzerinde ekipler canla başla mücadele ederken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cepçilik yaptığı anlar canlı yayına yansıdı.

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı emniyetin sayfasını etiketleyerek bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını istedi.

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