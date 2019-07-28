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Böyle adet görülmedi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde yıllardan beri süregelen adette, evlenen damadın erkek kardeşleri, düğün alanına ayak bastığı sırada yumurta yağmuruna tutuluyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:32
Böyle adet görülmedi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde yıllardan beri süregelen adette, evlenen damadın erkek kardeşleri, düğün alanına ayak bastığı sırada yumurta yağmuruna tutuluyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde 100 yıllık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor. Köyde 3 gün 3 gece süren düğünlerde halaylar dev Türk bayrakları altında çekilirken düğünün son günü damadın erkek kardeşi için çekilmez bir hal alıyor. Düğünün son gününde damadın erkek kardeşi, alana ayak bastığı anda üzerine yumurta yağıyor. Yaklaşık 20 koli yumurtanın atıldığı damadın kardeşi, sırılsıklam bir şekilde halaya dahil oluyor.



Gelenek sadece bu köyde yaşatılıyor


Akçayol köyünde İsmail ve Zozan Gök, önceki gün hayatlarını birleştirdi. 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünün son gününde, damat İsmail Gök’ün küçük kardeşi Ömer Gök, düğün alanına ayak bastığı sırada yumurta yağmuruna tutuldu. Yaklaşık 600 yumurtanın atıldığı Gök, halay öncesi kovalarca suyla ıslatıldı. Sırılsıklam bir halde düğün alanına girmeye çalışan Gök, daha sonra akrabalarının elini tutarak halaya katıldı.


Yıllardır devam eden geleneğin yaşatılması için her düğünde yumurta atıldığını kaydeden damadın kardeşi Ömer Gök, “Bu gelenek yüz yıldır devam ediyor. Köyde kimin düğünü olsa, kardeşi muhakkak yumurta yağmuruna tutuluyor. Damadın kardeşinin olmaması durumunda amcalarına, kuzenlerine bu uygulama yapılıyor. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında halaylar çekip geleneklerimizi yaşattığımız için çok mutluyum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:32
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