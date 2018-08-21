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Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”

Eskişehir’de bu bayram hastaneler acemi kasaplarla doldu. Kurban keserken kendini yaralayan acemi kasap, basın mensuplarının sorusunu komik bir dille cevap vererek, “Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı” dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 14:20

Eskişehir’de bu bayram acemi kasaplar renkli sahne oldu. Kurban keserken kendini bacağından yaralayan acemi kasap, basın mensuplarının sorusunu komik bir dille anlatarak, “Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı” dedi. Eskişehir’de bu Kurban Bayramı da acemi kasaplar hastanelere akın etti. Parmak, el ve bacaklarından kendilerini yaralayan kasaplar, hem hastaneye girerken hem de tedavilerinin ardından çıktıkları hastane kapısında renkli görüntülere sahne oldu. Acılı durumlarına rağmen neşelerini kaybetmeyen acemi kasaplar, ilginç açıklamalarıyla da güldürdü. “Kurban keserken olmadı. Balığa gittim barajın kenarında düştüm düşerken helikopterin kanadı çarptı” Kurban keserken kendini bacağından yaralayan bir acemi kasap, basın mensuplarının, ‘Kurban keserken mi oldu?’ sorusuna, “Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı. Sağlık durumum çok iyi simdi Almanya’ya gidiyorum. Münih hastanesini tavsiye ettiler. Orada Doktor Hans Gençer varmış onun yanına gidiyoruz o bize bakacak” şeklinde konuştu. “Her bayram millete gülüyorduk bu bayram bizim başımıza geldi” Kendini tiye alan acemi kasap ayrıca, “Her bayram millete gülüyorduk bu bayram bizim başımıza geldi. Aslında dikkat etmek lazım ama oluyor. Hiç kimse isteyerek bir yerini kesmez” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 14:20
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  3. kurban bayramı

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