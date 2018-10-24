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Boykotlar işe yaramadı, kapitalizm yine galip geldi! 'Çöldeki Davos'un ilk gününde rekor anlaşma

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Prens Selman tarafından ikincisi düzenlenen ve 'Çöldeki Davos' olarak nitelendirilen "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nın ilk gününde 50 milyar dolar tutarında anlaşmanın imzalandığı bildirildi

24 Ekim 2018 Çarşamba 01:01
Boykotlar işe yaramadı, kapitalizm yine galip geldi! 'Çöldeki Davos'un ilk gününde rekor anlaşma

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, uluslararası "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nın ilk gününde Fransa, Çin, ABD, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, Güney Kore ve Hindistanlı şirket ve kurumlarla, enerji ve alt yapı alanlarında 50 milyar dolarlık mutabakat zaptı ve anlaşmalara imza atıldı.

Çeşitli iş birliği ve stratejik alanlarda 34 milyar dolarlık, 15 mutabakat zabtı imzalayan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, bu anlaşmalarla, endüstrinin millileştirilmesi ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Haremeyn Hızlı Tren Projesi için 3,6 milyar dolarlık anlaşma

Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Harameyn Hızlı Tren projesinin ikinci aşamasının uygulanması kapsamında, söz konusu projeyi 2018'den itibaren 12 yıl çalıştıracak Suudi-İspanyol Al‑Shoula Group ile 3,6 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

Kızıldeniz ile Körfez projeleri için 10,6 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Ayrıca Suudi Arabistan Ulaştırma Heyeti Başkanı Rumeyh bin Muhammed Er-Rumeyh ise Çinli "CCECC" şirketiyle Kızıldeniz limanları ile Basra Körfezi'ni Demmam ile Riyad arasındaki demir yoluyla birbirine bağlayan kara köprüsü projesi için 10,6 milyar dolarlık mutabakat anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan Demir Yolları Şirketi İcra Kurulu Başkanı Beşşar bin Halid el-Malik de ABD'li Green Prairie Şirketiyle demir yolu yük vagonlarının üretimi için 297 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Prens Selman geçen yıl başlatmıştı

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Çöldeki Davos" toplantıları, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor.

Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı. Riyad'da bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 01:01
  1. Çöldeki Davos
  2. Prens Selman bin Abdulaziz
  3. Suudi Arabistan

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