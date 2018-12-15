Boydak'ların FETÖ'ye desteği gerekçeli kararda

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Boydak Holdingin eski yöneticilerinden Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak ile Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak'ın, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandıkları ve 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldıkları davaların gerekçeli kararı tamamlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasıyla yargılanan Meral Boydak'a ilişkin gerekçeli kararda, sanığa ait dijital materyallerdeki inceleme sonucu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen inceleme ve veri çıkarma raporuna yer verildi.

Buna göre, sanığa ait dijital materyallerde, Kimse Yok mu Derneği katkılarıyla hazırlanmış FETÖ elebaşına ait ses CD'si, Hindistan'da bulunan örgüte ait okullar ve Türkçe Olimpiyatları ile ilgili video dosyalarının tespit edildiği belirtildi.

- "Bank Asyaya yüklü miktarda mevduat yatırdı"

Meral Boydak'a ait Bank Asya kayıtlarında bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve sunulan raporda, sanığın 28 Ocak 2014'te bu bankada hesap açtırdığı anlaşıldığı belirtilen kararda, "Bilirkişi raporu dikkate alındığında, açık haber kaynaklarına da yansıdığı üzere örgüt elebaşının, 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra 25 Aralık 2013'te Bank Asyaya mevduat yatırılarak destek olunması yönünde talimat verdiği, sanığın da bu tarihten sonra adı geçen bankada hesap açtırarak yüklü miktarda mevduat yatırdığı, bu şekilde sanığın, elebaşının talimatıyla örgüte ait finans kurumuna destek olmak amaçlı hareket ettiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

- "Örgüt içerisinde mütevelli görevini yürüttü"

Aynı mahkemede ayrı yargılanan Müjgan Boydak hakkında hazırlanan gerekçeli kararda ise özellikle tanık M.İ'nin belirttiği üzere sanığın söz konusu örgüte mensubiyeti bulunduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hacılar ilçesinde Boydak ailesince düzenlenen iftar yemeğinde örgüt içerisinde yer alan ve sorumluluk üstlenen kişilere örgüte ait ev ve yurtların ihtiyaç duyacağı koltuk, kanepe ve benzeri mefruşat malzemelerinin hayır toplama yoluyla giderilmesi yahut da örgüt üyesi diğer esnaftan karşılıksız temin edilmesi, burs paralarının bu yolda harcanmaması gerektiğini söylemesi, aynı şekilde örgüt içerisinde küçük bölgecilik görevini üstlenen kişilerin büyük bölgecilik görevini yürüten kişilerle nasıl irtibat kuracaklarını bildirmesi ve yine örgüt adına burs adı verilen yardımların nasıl toplanacağı konusunda tavsiyelerde bulunmasının, kendisinin örgüt üyesi olduğunun ve hatta onun da ötesinde örgüt içerisindeki tabiriyle mütevelli görevini yürüttüğü anlaşılmış, mahkememizce oluş ve sübut bu şekilde kabul edilmiştir."

- Kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira yardım

Kararda, kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira yardımda bulunulmasıyla ilgili de "Her ne kadar sanık, FETÖ/PDY'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Melikşah Üniversitesine 2013 yılı içerisinde 50 bin lira yardımda bulunmadığını ifade etmiş ve mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Mustafa Boydak'ın bu yardımın kendisince yapıldığını, sanığın bundan haberi olmadığını dile getirmesine karşın sanığın bu derece yüklü paranın bir yere havale edilmesinden haberi olmamasının mahkemece hayatın olağan akışına uygun bulunmadığından bu yöndeki savunma yerinde, yeterli ve samimi bulunmamıştır." değerlendirilmesine yer verildi.

Ayrıca kararda, mahkemece beyanlarına başvurulan tanık N.Ö. ile gizli tanıklar "Yeşilırmak", "Alidağı" ve soruşturma aşamasında beyanı tespit edilen Ö.F.B'nin anlatımları ile diğer deliller bir arada değerlendirildiğinde sanığın, örgüt mensubu olduğu, FETÖ içerisinde mütevelli tabir edilen görevi yürüttüğü ve "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği kabul edilerek, cezalandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı davalarda yargılanan Meral Boydak ve Müjgan Boydak, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, eski Boydak Holding yöneticilerinden Mustafa Boydak'a ise "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.