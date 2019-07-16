Boydak Holding'in eski genel müdürünün FETÖ'den yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boydak Holding'in eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Nazif Türkoğlu ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Türkoğlu'nun Boydak Holding bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı şirketlerin isim listesi dava dosyasına ekledi.

Sanık avukatı, müvekkilinin Boytaş'tan örgütün bankasına yüklü miktarda para yatırıldığı dönemde holdingin yönetim kurulunda olmadığını, Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Hacı Boydak'ın da daha önce bütün finansal işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını anlattığını öne sürdü.

Savcı, 2008-2016 yıllarında, Boydak Holding, bağlı şirketler ve iştirakleri üzerinden yapılan bağış ve maddi kaynaklar konusunda sanığın statüsü ve yönetimde yer alıp almadığı, şirketler üzerinde gerçekleşen para transferlerinde karar alma ve uygulama noktasında herhangi bir görevinin olup olmadığının MASAK ve TMSF'ye sorulmasını istedi.

Talepleri kabul eden mahkeme heyeti, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı erteledi.