Boydak Holding tarafında işler iyi gidiyor

Geçen yıl açtığı 85 yeni mağaza ile mağaza sayısını bin 500 seviyesine ulaştıran Boydak Holding, 12 bini aşkın çalışanı ile sektörüne ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. TMSF tarafından devralınan şirketlerden oluşan Boydak Holding, beklentilerin aksine hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: ‘’Devraldığımız gün itibarıyla holdingin 364 milyon dolar borcu vardı. Bu borcun 264 milyon dolarlık kısmını ödedik. Yaklaşık 600 milyon TL banka borcu bulunuyor. Biz, TMSF kayyımında olan şirketler bize devrolunduğundan itibaren onları milli servet olarak görüyoruz, bu şirketlerde katma değer ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Boydak Holding’de 12 bin 564 kişi çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir yapıda istihdamda sirkülasyon olması doğal. İşten çıkarılanların tekrar dönmesiyle ilgili çalışmaların olduğunu zannetmiyoruz. Biz zaten her sene başında enflasyon oranında artış sağlıyoruz. Bayramda da biner lira bayram harçlığı sağladık. İşçilerimizin sosyal ve özlük haklarını iyileştirmeye çalışıyoruz.’’

Ertekin: 6 ayda yüzde 44 büyüdük

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Türkiye de mobilya sektörü son 6 ayda yüzde iki buçuk küçüldü ama bizim markalarımız yüzde 44 büyüdü” dedi. Ertekin, Türkiye’de mobilya sektörünün son durumuna dair yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Türkiye’de mobilya sektörünün yüzde 2,5 daraldığı bir dönemde bu markalar yüzde 44 büyüme başarısı gösterdi. Bu başarı ne fabrikada üretilen ürünlerin kalitesi ne hizmet kalitesi bu başarının sebebi bu markalara inanmış bu markalarla beraber yol yürüyen bayilerden oluşuyor. Biz mobilya, ahşap satmıyoruz. Biz bir malı servisi, markası ile satıyoruz ve sonuna kadar da arkasındayız. Bu yüzden de gittiğimiz her ilde markaları taşıyabilecek ve ticaretleri ile o ilin ön plana çıkmış şahsiyetleri, isimleriyle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Her üç markamız da (Bellona, İstikbal, Mondi) bu nitelikleri ile Türk halkı tarafından sevilen, rağbet gören markalar.’’