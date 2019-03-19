0553 313 94 23

Boydak Holding eski finans müdürü FETÖ’den hakim karşısında

Boydak Holding’in eski finans müdürü tutuksuz sanık T.

19 Mart 2019 Salı 13:59
Boydak Holding eski finans müdürü FETÖ’den hakim karşısında

Boydak Holding’in eski finans müdürü tutuksuz sanık T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “2008’de Türkiye Finans’ın Suudilere satılması nedeniyle holdinge 580 milyon dolar geldi. Kime, ne verdiler bilmezdik” dedi.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık T.B. ile avukatı hazır bulundu. Boydak Holding’in eski finans müdürü olan tutuksuz sanık T.B., “Kayyum heyeti tarafından Ocak 2018’de by lock olduğu gerekçesiyle iş akdim feshedildi. By lock kullanmadım, örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım, hiçbir sohbet toplantılarına katılmadım” dedi.


Şirket ortakları arasında varlık yani havuz hesabı olduğunu söyleyen T.B., “2008’de Türkiye Finans’ın Suudilere satılması nedeniyle 580 milyon dolar geldi. O para havuz hesabına yatırıldı. Bu hesabın denetimini finans koordinatörü M.K. yapıyordu. Şükrü, Hacı, Memduh, Yusuf, Mustafa ve Bekir Boydak hesabın ortaklarıydı. Daha sonra 3 kişi daha katıldı. Bu hesapta Mustafa Boydak’ın talimatları ile işlemler yapılırdı. Kime, ne verdiler bilmezdik. Sorgulama şansımız da yoktu” diye konuştu.


7 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
    1. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    2. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    3. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    4. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    5. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    7. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    8. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    9. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    10. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    11. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    12. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    13. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    14. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    15. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    16. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    17. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    18. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    19. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    20. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı