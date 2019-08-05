Boyabat’ta ’’Kurban Kesim Elemanı’’ eğitimi sona erdi Boyabat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Kurban Kesim Elamanı" kursu sona erdi.

Boyabat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Kurban Kesim Elamanı" kursu sona erdi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Kurban Kesim Elamanı kurs programı sona erdi. Uzman öğreticilerce verilen Kursta iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemi ile kurban kesim işlemi gibi konularda teorik eğitim verildi.Teorik eğitimin sonrasında Boyabat Belediyesi Mezbahanesinde uygulamalı kesimler ile eğitim son buldu.

28 kişinin katıldığı eğitimde 25 kişi kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

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