Boyabat’ta ’Gebe Okulu’ açıldı Sinop’un Boyabat ilçesi 75.

Sinop’un Boyabat ilçesi 75. Yıl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi bünyesinde ’Gebe Okulu’ açıldı.



Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde gebelere yönelik hem egzersiz hizmeti verilen hem de gebelik sürecine ilişkin uzmanlardan bilgi ve eğitim alınan gebe okulu faaliyete girdi. Okulda gebelik sürecinden, beslenmeye, doğum, aile planlaması ve bebek bakımı gibi bir çok konuda anne adaylarına bilgilendirme yapılacak.

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