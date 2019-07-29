0553 313 94 23

Boyabat hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü kurulan Boyabat hayvan pazarında hareketlilik başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
Boyabat hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü kurulan Boyabat hayvan pazarında hareketlilik başladı.


Pazartesi günleri kurulan Boyabat hayvan pazarında yoğunluk dikkat çekti. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 5 bin ile 15 bin lira arasında, küçükbaş hayvan fiyatları ise 900 ile 2 bin 500 lira arasında satışı çıktı. Hayvan yetiştiricileri pazarda hareketliliğin başladığını, bu seneden umutlu olduklarını ve alıcıları pazara beklediklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta cami, çocuk ve aile buluşması devam ediyor
    1. Şırnak’ta cami, çocuk ve aile..
    2. Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı..
    3. Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri..
    4. Pasinler’de Altın Kemer Mirzapu’nun..
    5. 100 yıllık ata yadigarlarını topladı,..
    6. Mevsimlik tarım işçileri fındık..
    7. TESK'ten dikkat çeken "vergi indirimi"..
    8. "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"
    9. Büyükşehir kurban kesim yerlerini..
    10. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    11. Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor
    12. Bajaj motosikletleri için Ötv..
    13. Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta..
    14. Motosikletle dünya turuna tekrar..
    15. Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının..
    16. Menderes’in yollarında hummalı çalışma
    17. BM Libya'da çatışmaların artması..
    18. Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone..
    19. Engin Bekdemir: "Altınordu tam bir..
    20. IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
    21. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    22. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    23. İple yüz germe nasıl yapılır?
    24. Türkiye dış ticarette “kadın..
    25. CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı
    26. Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1..
    27. Göçerlerin doğayla iç içe zorlu yayla..
    28. 8 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    29. Büyük krize neden olmuştu! İran..
    30. "YouTube Music, Türk müzisyenlerin..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu