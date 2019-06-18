Boya yaparken akıma kapılarak yaralandı Mardin’in Dargeçit ilçesinde boya yaparken elindeki demir cismin elektrik tellerine temas etmesi ile akıma kapılan şahıs yaralandı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde boya yaparken elindeki demir cismin elektrik tellerine temas etmesi ile akıma kapılan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Safa Mahallesi’nde M.E.A. (49), bir binanın dış kısmını boyadığı esnada elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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