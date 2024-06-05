Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Sırrı ortaya çıktı: Saç beyazlamasının çözümü

Saç beyazlaması sorunu şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanın moralini bozuyordu. Nitekim İbn-i Sina'da asırlar öncesinden saç beyazlamasına karşı bazı doğal yağ önerilerinde bulundu. İşte İbn-i Sina'nın önerileri ile ilgili detaylar…

ADAÇAYI

Adaçayı cilt ve saç sağlığı üzerinde çok etkilidir. Saçları kökten uca besler ve saç sağlını korur.

Güçlü bir adaçayı çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Adaçayı saçınıza daha koyu kahverengi bir renk verebilir

HAVUÇ SUYU

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Havuç A vitamini deposudur. Saç sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle saç dökülmesi konusunda çare olur.

Havuç suyu saçları doğal rengine döndürmeniz için size destek olabilir. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

PAPATYA

Özellikle yaz mevsiminde çok sık kullanılan papatya suyu saçlara doğal bir ışıltı veriyor. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.