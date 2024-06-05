Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Sırrı ortaya çıktı: Saç beyazlamasının çözümü
Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir. Rekor kıran genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz.
Saç beyazlaması sorunu şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanın moralini bozuyordu. Nitekim İbn-i Sina'da asırlar öncesinden saç beyazlamasına karşı bazı doğal yağ önerilerinde bulundu. İşte İbn-i Sina'nın önerileri ile ilgili detaylar…
ADAÇAYI
Adaçayı cilt ve saç sağlığı üzerinde çok etkilidir. Saçları kökten uca besler ve saç sağlını korur.
Güçlü bir adaçayı çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Adaçayı saçınıza daha koyu kahverengi bir renk verebilir
HAVUÇ SUYU
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Havuç A vitamini deposudur. Saç sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle saç dökülmesi konusunda çare olur.
Havuç suyu saçları doğal rengine döndürmeniz için size destek olabilir. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.
PAPATYA
Özellikle yaz mevsiminde çok sık kullanılan papatya suyu saçlara doğal bir ışıltı veriyor. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.