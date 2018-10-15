Boy kısalığı bile bu yüzden

Her çocuk sağlıklı büyüme ve gelişme sürecini yaşayamıyor. Gerek hastalıklara gerekse beslenme yetersizliğine bağlı olarak çocuğun gelişiminin durması, en çok boy uzamasını etkiliyor.

Çocukluk çağında büyümede duraklama veya boy kısalığı altta yatan hastalığın ilk belirtisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bağırsak sistemi hastalıkları, doğumdan kalp hastalıkları, kronik diyare, talasemi ve böbrek hastalıkları gibi birçok hastalıkta uygun tedavi yapılmazsa boyun kısa kalması bekleniyor. Sevgi yoksunluğu da sebepler arasında sayabiliriz.



Bebeklikte ilk 1 - 1.5 yaşına kadarki beslenme boy ortalamasını belirliyor. Boy uzamasının 18 - 19 yaşa kadar sürüyor.

Özellikle hayatın ilk yıllarında geçirilen beslenme bozukluğu daha sonraki yaşlarda boy kısalığına yol açabiliyor. Uzun süren beslenme bozukluğu olan çocukta önce kilo düşüyor sonra boy kısa kalıyor. Sağlıklı büyümek ve bodurluğu önleyebilmek için sağlıklı bir beslenme ilk koşul.

Bazı çocukların boyları kısa ancak büyüme hızları normaldir. Bir kısmının anne ve babası da kısa boylu olup kalıtsal faktörler ön plandadır. Patolojik yani tedaviye ihtiyacı olan grubun oranı ise sadece %15 - 20’dir. Bunlarda boy kısa ve büyüme hızı düşüktür. Türkiye'de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu gelişen ve bodurluk oranı %12 -16’dir.

Doğum kilosu ve boy

Türkiye'de yılda dünyaya gelen 1 milyon 250 bin çocuğun 37 bin 500'ü 2,5 kilonun altında doğuyor. Bunlar arasında kısa boylu kalanların sayısı ise 2 bin 250. Düşük doğum tartılı çocukların yanı zamanında 2.5 kilonun altında dünyaya gelenlerin %80 - 85'i normal yaşıtlarını yakalıyor. %10 - 15'i ise kısa boylu kalıyor. Bu çocuklarda tipik bir bulgu, zayıf ve iştahsız olmaları, üçgen bir yüze ve zayıf bir görünüme sahip olmaları. Tedavi görmezlerse nihai boyları kızlarda 140, erkeklerde 150 santimetrede kalıyor. Doğumdaki boy uzunluğu olarak da 47 santimetre altı kısa kabul ediliyor.



Tedavisine gelince

Büyüme hormonu eksikliğinde erken yaşlarda büyüme hormonu tedavisinin başlanması tedavinin başarısı açısından çok önemli.