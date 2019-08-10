Her ebeveyn evladının sağlıklı olmasının yanı sıra uzun boylu olmasını arzu eder. Ancak boyun uzaması yalnızca genetik faktörlere bağlı değildir. Çocuğun beslenmesinden, spor anlayışına kadar pek çok şey onun boyunun uzamasıyla ilintilidir.

Peki, boy kaç yaşına kadar uzar?

Boy uzama hızı kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak ortalama bir yaş söylemek de mümkün. Yaş olarak nitelendirmek gerekirse 18 veya 20 yaşlarında kişinin boyu, olması gerektiği seviyeye ulaşmış olur. Bu yazlardan sonra boyun uzamasında değişikliğe rastlanmaz. Ayrıca ergenlik dönemi bittiği için, gelişme de yavaşlar. Kemik yapısının büyümesi yavaşlar. Fiziksel hatlar artık oluşmuştur. Bundan sonra büyük çaplı bir değişimin yaşanması pek mümkün değildir.

Kalsiyum önemli

Unutulmaması gereken bir nokta vardır. Küçük yaşlarda tüketilen besinler, ilerideki boy oranını belirler. Örneğin küçükken vücudunun kalsiyum ihtiyacını tam olarak karşılayan kişiler, ergenlik dönemine girdiklerinde boy konusunda sıkıntı yaşamazlar.

Süt içmeyi ihmal etmeyin

Kemik yapısının sağlam olması için, küçük yaşlardan kahvaltı alışkanlığına sahip olunması avantaj sağlar. Her gün düzenli olarak süt tüketmek, bu doğrultuda faydalı olacaktır.

İstisnalar gözlenebilir

Kısacası boy, genlere ve kişinin fiziksel yapısına bağlıdır. Bunun yanında beşeri olarak da beslenmenin etkisi görülebilir. Ayrıca yapılan sporların küçük de olsa katkısı olacaktır. İstisna da olsa, uzun boylu ailelerden kısa çocuklar ya da kısa boylu ailelerden uzun çocuklar dünyaya gelebilir.