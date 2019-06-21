Botswana’da 500’den fazla akbaba zehirlenerek öldürüldü

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da nesli tükenmekte olan 500’den fazla akbaba zehirlenerek öldürüldü.

Güney Afrika ülkesi Botsvana’nın kuzeydoğusunda nesli yok olma tehlikesi altındaki 537 akbaba ve 2 kara kartalın zehirlenerek öldürüldüğü açıklandı. Hükümet akbabaların, öldürülen üç filin üzerine dökülen zehirle öldüğünü belirtti. Hükümet, bu tür yasa dışı eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, bölgenin dezenfekte edildiği, analiz için numune alındığı bildirildi.

Hayvan koruma örgütleri, yaşanan olayın kayıtlara geçen en büyük kuş katliamlarından biri olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz ay fillerin avlanma yasağının kaldırıldığı ülkede fildişi ticareti yasağı ise devam ediyor. Fildişi ticareti yapan avcılar tarafından öldürülen üç filin yerinin bulunmaması için akbabaları zehirledikleri düşünülüyor. Yetkililer, fildişi avcılarını havada kilometrelerce uzaktan görülebilen, hayvan leşleriyle beslenen akbabalar yardımıyla buluyor.

Öte yandan dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip Botswana’da 130 bin fil yaşıyor.