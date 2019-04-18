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Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Okavango Elmas Şirketi, Orapa madeninde ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyük mavi elması bulduğunu duyurdu

18 Nisan 2019 Perşembe 06:24
Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu

DAKAR (AA) - Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.

Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 06:24
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