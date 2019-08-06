Botla denize açılan genç suda kayboldu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, botla denize açılan akıntıya kapılınca da panikleyerek denize atlayan Enes Çelenk (17) adlı çocuktan haber alınamıyor.

Arkadaşları ile birlikte kamp yapmak üzere Yalova’nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkiine giden Enes Çelenk akşam saatlerine doğru yanında götürdüğü şişme bota binerek kıyıdan 25 metre öteye kadar açıldı. Ancak bölgede oluşan dalgalar nedeniyle bot sürüklenmeye başladı. Botla kıyıdan yaklaşık 150 metre öteye kadar sürüklenen genç panikleyerek denize atladı. Arkadaşlarının gözleri önünde denize batıp çıkmaya başlayan genç bir süre sonra da gözden kayboldu. Olayın polise bildirilmesi üzerine bölgeye Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk anda yapılan yüzey aramasında gence rastlanamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Bugün ise Deniz Polisi’ne bağlı dalgıçlar bölgede deniz altı arama çalışmalarına başladılar.