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Botaş hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde BOTAŞ’a ait boru hattından petrol çalmak isterken yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
Botaş hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde BOTAŞ’a ait boru hattından petrol çalmak isterken yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hilvan’ın Kantara Mahallesi yakınlarındaki araziden geçen BOTAŞ’a ait petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan 2 kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekiplerini fark eden 2 kişi, otomobille kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri kısa kovalamacanın ardından durdurduğu otomobildekiİ.A. ile M.A. gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 27 BOP 04 plakalı kamyonun kasasında ham petrol çalmak amacıyla kurulu düzeneğin olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada çalıntı olduğu ve şase numarasının silindiği belirlenen kamyonun plakasının da ikiz plaka olarak çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan İ.A. ile M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
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