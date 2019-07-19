BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne katılmayacağını beyan eden Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim lige davet edildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonunda TKBL'de yer alma hakkı bulunan Kırçiçeği Bodrum'un, lige katılmayacağını beyan etmesi üzerine Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi sıralamasına göre 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren BOTAŞ Gelişim, TKBL'ye davet edildi. TKBL'ye katılmak isteyen kulüpler, 26 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar ligler direktörlüğüne evraklarını teslim edebilecek. Kırçiçeği Bodrum, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden düşmüştü.

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