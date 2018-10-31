Doğalgaza indirim mi yapıldı? BOTAŞ doğalgazda ne kadar indirim yaptı?
Son dakika haberlere göre, doğalgazda indirim yapıldı. Doğalgaz dağıtıcısı, BOTAŞ, elektrik üreticilerine verilen doğalgaz fiyatında yüzde 9 indirim yaptı.31 Ekim 2018 Çarşamba 08:01
Son dakika haberlere göre, doğalgazda indirim yapıldı. Doğalgaz dağıtıcısı, BOTAŞ, elektrik üreticilerine verilen doğalgaz fiyatında yüzde 9 indirim yaptı.
BOTAŞ, elektrik üreticilerine satılan doğalgaz fiyatında yüzde 9'luk indirim yaptı. Konut ve sanayi işletmelerine satılan doğalgaz fiyatında değişiklik yapılmadı.
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