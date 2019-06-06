Botan Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı06 Haziran 2019 Perşembe 18:36
SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Botan Çayı'na giren Azat Çakmak su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine akıntıya kapıldı.
Suyun kenarındaki bir ağaca tutunan Çakmak, çayda mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler bot yardımıyla Çakmak'ı sudan çıkardı.
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