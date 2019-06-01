0553 313 94 23

Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu

Adalet Bakanlığınca, açıkta bulunan noterliklerin listesi yayımlandı- Ülke genelinde açıkta bulunan 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde Bakanlığa "vatandas.uyap.gov.tr" adresinden başvurmaları gerekiyor

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:46
Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca, boşta olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin listesi açıklandı.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan listeye göre, ülke genelinde 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterlik açıkta bulunuyor. Bu noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde "vatandas.uyap.gov.tr" adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu, elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru kılavuzlarına, "www.higm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

Söz konusu listede noterliklerin 2018 yılı gayrisafi gelirlerine de yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:46
  1. açıkta olan noterliklerin listesi
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri düşerek yaralandı
    1. Uşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri..
    2. (ÖZEL)Beypazarı bayram tatilinde..
    3. TEM Otoyolunda bayram trafiği
    4. Dolmabahçe Sarayı’ndaki türbe basın..
    5. Bir dokunup bin dua işittiler
    6. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale..
    7. Öğrencilerden final sınavları öncesi..
    8. (Özel) İstanbul’da motosikletli..
    9. Hakkarili Sercan aranıyor
    10. Kadir Gecesi münasebetiyle..
    11. Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
    12. Şenoba helikopter kazası şehitleri..
    13. Visca Fenerbahçe’ye mi transfer..
    14. Bursa’da Kadir Gecesi camiler doldu..
    15. AKES’ten Silopi Gençlik Merkezi..
    16. Boşta olan noterliklerin listesi..
    17. Tüm camilerde yağmur duası yapıldı
    18. Bayramı kana bulayacaklardı!..
    19. "Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te..
    20. FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik..
    21. Ranss marketlerinde bayram yoğunluğu
    22. Dolmabahçe Sarayı'ndaki türbeler..
    23. Medyaya aile uyarısı
    24. Adana’da uyuşturucu operasyonu: 7..
    25. Otomobille at arabası çarpıştı: 1’i..
    26. Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını..
    27. Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen..
    28. Diyetisyen Uzun, oruç tutmanın detoks..
    29. Önder öğretmen kardeşinin iliğiyle..
    30. Metin Aşık kimdir nereli ve kaç..
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti