BOSS4 Gayrimenkul’ün yeni projesi görücüye çıkıyor

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markalarından Akkuş Gayrimenkul’ün, Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul’ün yeni projesi ‘Alya 4 Mevsim’, 100 milyon TL yatırımla hayata geçiyor. Hafriyat çalışmaları başlayan ve ön talep sürecinin devam ettiği projede satış ofisi ve örnek daire de tamamlandı.

Şirketin bu yıl hayata geçireceği 5. projesi olan ‘Alya 4 Mevsim’in tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, inşaat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. BOSS4 Gayrimenkul ve ‘Alya 4 Mevsim’ ile ilgili kısaca bilgi veren Akkuş “2017 yılında Lübnanlı El Khatib Group ile yaptığımız ortaklık sonucunda BOSS4 Gayrimenkul’ü kurduk. İlk olarak Beylikdüzü’nde Alya Grandis projesini yaptık, daha sonra Alya Onist ile Alya Marin’in teslimlerini gerçekleştirdik. Alya markasıyla üç yılda toplam 300 milyon TL’lik yatırımla 500’e yakın konutu ve onlarca birimden oluşan ticari üniteyi içeren beş projeye imza attık. Halihazırda ‘Alya Mercan’, ‘Alya Dolunay’ ve ‘Alya Bella ve ‘Alya Teras’ projelerimizin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Talep toplama ve hafriyat başladı

Şirketimizin yakın dönem hedeflerimiz arasında Zeytinburnu’nda 500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi ve Bahçeşehir’de de 250 adetlik bir villa projesini hayata geçirmek yer alıyor. Öte yandan, yeni arazi geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi de bugün sizlere tanıtacağımız ‘Alya 4 Mevsim’i hayata geçiriyoruz. ‘Alya 4 Mevsim’de talep toplama ve hafriyat çalışmaları başladı. Satış ofisimiz ve örnek dairemiz hazır. ‘Alya 4 Mevsim’, kaliteli ve elit bir yaşam sunan bir proje. Bu proje ile birlikte beş şantiyede inşaat üretimimiz devam edecek. ‘Alya 4 Mevsim’ Esenyurt için iddialı bir proje olacak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan El Khatib Group Başkanı Adel El Khatib ise kardeş ülke Türkiye’ye yatırım yapmaktan ve İstanbul’un kentsel vizyonuna katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Daha önceden de Türkiye ile ticari ilişkileri olduğunu belirten El Khatib “1993 yılından bu yana inşaat, ticaret, altyapı, tarım gibi alanlarda sürdürdüğü projeler için Türkiye’den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştiren bir şirketiz. Başta inşaat olmak üzere faaliyet alanımıza giren diğer sektörlerde 30 yıla yakın bir köklü geçmişe sahibiz. Gayrimenkul sektöründe elde ettiğimiz köklü tecrübeden yola çıkarak 2017 yılında Akkuş Gayrimenkul’le güçlerimizi birleştirdik ve BOSS4 Gayrimenkul’ü sektöre kazandırdık” dedi.

Metrekaresi 8 bin TL’den başlıyor

BOSS4 Gayrimenkul’ün, Alya markasıyla ürettiği projelere yenilerini ekleyerek sektöre yüksek katma değerli ve prestijli projeler kazandırmaya devam ettiğini söyleyen BOSS4 Gayrimenkul Satış Müdürü Deniz Yavuz ise bu projelerin en yenisi olan ‘Alya 4 Mevsim’in detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Esenyurt’ta hayata geçirdiğimiz projemizi aile konsepti olarak tasarladık. Projemizde binalar 11 katlı 4 adet bloktan meydana geliyor Toplam 217 dairemiz var. 1+1 daireler 61 m2, 2+1 daireler 89 m2-144 m2 arasında bir büyüklüğüne sahip. 3+1 daireler ise 153 m2-177 m2’den oluşuyor. Ayrıca altı adet ticari alan mevcut, onların büyüklüğü ise 75-456 m2 arası değişiyor.



Yatırım olarak satın alınabileceği gibi oturulabilecek B ve C plus segmentine hitap eden lüks dairelerden oluşan ‘Alya 4 Mevsim’, 6.579,76 m2 arsa alanı, 39.695,5 m2 toplam inşaat alanı üzerinde yükselecek. 4.250 metrekare peyzaj alanı bulunan projemizde metrekare fiyatları 8 bin TL’den, daire fiyatları ise 500 bin TL’den başlıyor. Tapularımız hazır. Şirket bünyesinde vade farksız 24 ay taksit, banka kredisi ve peşin ödeme şeklinde satış opsiyonlarımız bulunuyor. Kredi opsiyonumuz Ziraat Katılım Bankası garantörlüğünde yürütülüyor. Projemizi 1 Ekim 2023’te teslim etmeyi planlıyoruz ancak erken teslim geleneğimize uygun olarak, bu tarihi daha da öne çekebiliriz.”

Esenyurt için iddialı bir proje

‘Alya 4 Mevsim’in öne çıkan özelliklerini tasarım, malzeme kalitesi, konsepti, dış cephe şeklinde sıralayan Deniz Yavuz, Esenyurt için iddialı bir proje olan ‘Alya 4 Mevsim’de 700 m2 büyüklüğünde, peyzajdan ve otoparktan giriş sağlanan bir sosyal alan da bulunduğunu söyledi. Yavuz “Sosyal alanda; lobi, kapalı havuz, spor salonu, etkinlik salonu, Türk hamamı soyunma kabinleri, sauna ve buhar odası mevcut. Jeneratör odası, modüler su deposu, hidrofor odası ve yangın su deposunun da olduğu projede ayrıca 157 araçlık kapalı otopark alanı da planlandı.



‘Alya 4 Mevsim’, konumu ve ulaşımıyla da dikkat çeken bir proje. E-5’e 1 km, Hadımköy ve Bahçeşehir TEM girişine 6 km mesafede yer alan projemiz Esenyurt’un Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yer alıyor. Yeni hizmete açılan İstinye Üniversitesi ve Liv Hospital’a 5.8 km, Akbatı AVM’ye 6.7 km, 5 M Migros’a 3 km ve Koçtaş’a ise 3.7 km mesafede bulunan Alya 4 Mevsim’ Tüyap Fuar Merkezi’ne, civardaki okul ve sağlık merkezlerine 3 km uzaklıkta yer alıyor. Hadımköy ve Beylikdüzü metrobüs duraklarına yürüme mesafesinde bulunan projemiz, İstanbul Havalimanı’na ise 30 km mesafede yer alıyor” dedi.

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